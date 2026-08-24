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Cultura

Os funkeiros que reinventaram clássicos de Chico Buarque em versão ousada

Primeira parte do projeto foi lançada na sexta-feira, 21

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h48 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h32
O cantor e compositor Chico Buarque lançou o samba inédito 'Que Tal um Samba?'
O cantor e compositor Chico Buarque (Francisco Proner/Divulgação)
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MC Cabelinho, TZ da Coronel e outros nomes do rap, do funk e da nova MPB se juntaram para revisitar a obra de Chico Buarque no projeto Chico 2. 0, que chegou às plataformas na sexta-feira, 21. O álbum reúne artistas de diferentes gerações e estilos em novas versões de canções que marcaram a trajetória do compositor, um dos maiores nomes da MPB.

MC Cabelinho divide Cálice com Xênia França, enquanto TZ da Coronel se une a Júlia Mestre em João e Maria. O projeto também reúne Don L e Vandal em O Que Será (À Flor da Terra), Grag Queen em Geni e o Zepelim e Tasha & Tracie em Deus Lhe Pague. Já Construção é interpretada por Dexter, Maurício Pazz e MC Livinho, que também assume Pivete.

Com dez faixas nesta primeira parte, Chico 2. 0 aposta no encontro entre clássicos escritos principalmente entre as décadas de 1960 e 1970 e interpretados por artistas do rap, trap, funk, R&B e soul. A produção é assinada por Alê Siqueira, e a proposta é apresentar esses clássicos para uma nova geração, preservando a força e a essência das composições do Chico. O projeto foi idealizado por Felipe Poeta em parceria com a Universal Music e a Favela Records. A segunda parte do projeto está prevista para outubro.

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