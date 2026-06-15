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Cultura

Funk brasileiro animou seleção da Suécia antes de goleada na Copa; veja o vídeo

Jogador foi flagrado fazendo “passinho” durante preparação

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h10 | Atualizado em 15 jun 2026, 13h20
Jogador de futebol com camisa amarela e detalhes azuis, número 18, aplaudindo com as mãos juntas, em campo de grama verde com torcida desfocada ao fundo
Yasin Ayari durante partida da Copa do Mundo (Michael Campanella/Getty Images)
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Neste domingo, 14, a seleção da Suécia estreou na Copa do Mundo com uma goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia, em partida disputada no México. Dias antes de empolgar a torcida no Estádio de Monterrey, a equipe foi flagrada ouvindo funk durante o trabalho físico, com direito a dancinha e tudo.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo perfil oficial da seleção sueca na sexta-feira, 12, dois dias antes antes da estreia. No clique publicado no Instagram, um momento de descontração durante a preparação dos jogadores é embalada pela música Simplesmente Ela, de Mc Gabizin, que é dançada pelo atacante Anthony Elanga, de 24 anos. “Elanga tem o gingado”, atesta a legenda em inglês.

Jogador do Newcastle, da Inglaterra, o sueco tem como companheiros de equipe o carioca Bruno Guimarães e o pernambucano Joelinton. Ele também já jogou com brasileiros em clubes anteriores, o que explica a proximidade com a música. Outras estrelas do torneio, como o jovem espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, também já mostraram curtir o ritmo brasileiro.

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