Fundador da Ciranda Cultural lança guia de liderança baseado em 30 anos de mercado

O fundador da editora Ciranda Cultural, Donaldo Buchweitz, reuniu mais de três décadas de experiência executiva em um novo livro: 21 Hábitos do Líder Extraordinário. A obra funciona como um guia prático para o desenvolvimento de gestores e empresários em ambientes de alta exigência.

Afastando-se de teorias abstratas, o autor propõe uma liderança servidora e humanizada, baseada em desafios cotidianos como a comunicação eficiente, a flexibilidade e a valorização dos talentos, elementos que integrados fomentam a sinergia entre as equipes.

A mensagem central da publicação foca na ideia de que o sucesso corporativo decorre de uma relação profissional marcada por uma visão unificada e colaborativa. Com essa iniciativa, o publisher consolida sua trajetória ao compartilhar estratégias fundamentais para o desenvolvimento profissional sustentável.

O livro já está disponível para compras digitais, em formato digital ou físico.

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