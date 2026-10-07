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Cultura

Fundador da Ciranda Cultural lança guia de liderança baseado em 30 anos de mercado

Publisher Donaldo Buchweitz reúne lições de gestão corporativa e liderança humanizada em nova obra

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h30
Homem de meia-idade, cabelo escuro, sorrindo e braços cruzados, vestindo camisa branca com estampa de bolinhas coloridas e punhos azuis estampados, em frente a uma estante branca cheia de livros coloridos
Donaldo Buchweitz (.//Divulgação)
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O fundador da editora Ciranda Cultural, Donaldo Buchweitz, reuniu mais de três décadas de experiência executiva em um novo livro: 21 Hábitos do Líder Extraordinário. A obra funciona como um guia prático para o desenvolvimento de gestores e empresários em ambientes de alta exigência.

Afastando-se de teorias abstratas, o autor propõe uma liderança servidora e humanizada, baseada em desafios cotidianos como a comunicação eficiente, a flexibilidade e a valorização dos talentos, elementos que integrados fomentam a sinergia entre as equipes.

A mensagem central da publicação foca na ideia de que o sucesso corporativo decorre de uma relação profissional marcada por uma visão unificada e colaborativa. Com essa iniciativa, o publisher consolida sua trajetória ao compartilhar estratégias fundamentais para o desenvolvimento profissional sustentável.

O livro já está disponível para compras digitais, em formato digital ou físico.

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Capa do livro 21 Hábitos do Líder Extraordinário de Donaldo Buchweitz, com fundo azul escuro e letras douradas. O título principal 21 HÁBITOS DO LÍDER EXTRAORDINÁRIO ocupa o centro, com o nome do autor acima e a frase PRINCÍPIOS ATEMPORAIS, PARA FORMAÇÃO DE CARÁTER, INFLUÊNCIA E LEGADO abaixo. O logotipo da editora Principis, uma folha estilizada, está na parte inferior
21 Hábitos do Líder Extraordinário (.//Divulgação)
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