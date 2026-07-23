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Cultura

Funcionário mais antigo da Record e ex-assistente do ‘Ratinho’, Azulão morre aos 95 anos

Comunicador ficou conhecido por trabalhar como assistente de palco nos anos 1990

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 18h26
Homem negro, careca, com óculos de armação marrom-alaranjada, sorrindo e segurando um microfone. Ao fundo, o logo Ratinho Livre em branco sobre um arco-íris
Azulão, ex-assistente do programa do Ratinho e funcionário mais antigo da Record (Reprodução/Youtube)
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Na última sexta-feira, 17, morreu Mario Pereira, mais conhecido como Azulão, aos 95 anos. A informação foi confirmada por sua filha Clara nesta quinta, 23. Funcionário mais antigo da emissora Record, onde trabalhou durante 56 anos, ele ficou conhecido nacionalmente por atuar como assistente de palco do programa Ratinho Livre, famoso no final dos anos 1990.

Em fevereiro do ano passado, Azulão sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, desde então, passou por questões delicadas de saúde. Segundo a filha, o ex-assistente também lidava com um quadro de diabetes e fazia hemodiálise. Apesar de ter apresentado uma piora significativa no último mês, ele foi submetido a diversas internações desde 2025. Antes de morrer, Azulão passou 15 dias internado no hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo, mas acabou falecendo pouco depois de receber alta.

O comunicador esteve ao lado dos familiares nos últimos momentos de vida e deixa a esposa, Dalva, e outros dois filhos além de Clara: Mauro e Graça. Azulão foi velado no cemitério Jardim Vale da Paz, em Diadema, no último sábado, 18.

Ao longo da carreira, ele também teve uma breve passagem pela indústria musical, com o lançamento do disco Solte o Azulão, em 1998. A faixa de maior sucesso foi a que intitulou o projeto, onde ele aproveitava o bordão repetido durante o programa de Carlos Massa, o Ratinho.

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