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Cultura

Frota responde ironia de Maurício Mattar com lista de favores: ‘Dividimos prato de comida’

Ex-amigos se desentenderam após Mattar ironizar campanha de Frota por Lula

Por Lucas Almeida 12 out 2026, 10h32
Alexandre Frota em duas fotos: à esquerda, sorrindo, com boné e camiseta verde-limão com seu nome em azul; à direita, sorrindo, com barba grisalha e camiseta preta, em fundo amarelo com logo da TV Globo
Alexandre Frota e Maurício Mattar (@alexandrefrota_oficial/@mauriciomattar/Instagram)
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Alexandre Frota fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 12, após receber um comentário debochado do ex-amigo Maurício Mattar. “Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos pra ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, Roque Santeiro, dividimos prato de comida, vocês acreditam?”, escreveu Frota no Instagram.

A troca começou em uma publicação na qual Frota aparecia em um vídeo dizendo que iria virar votos a favor da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. Mattar respondeu com uma série de emojis rindo e a frase “rindo até 2090”.

O comentário não passou batido. Frota publicou um print da resposta em seu perfil e listou o que fez pelo ex-amigo. “Passamos no teste da Globo juntos e, quando infartou, eu fui o primeiro a chegar no hospital. É, eu estava lá do lado dele para tudo”, escreveu. O ator atribuiu o rompimento ao bolsonarismo, que, segundo ele, faz “um irmão rir e gargalhar da opção do outro irmão publicamente”.

Atualmente vereador em Cotia, São Paulo, Frota também fez uma declaração ao colega: “Mesmo assim você tem uma importância ímpar na minha vida, e isso nem o Bolsonaro vai conseguir apagar”. A postagem ganhou trilha-sonora de uma regravação de A Viagem, cantada por Mattar.

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Em seguida, devolveu a provocação. “Hoje você está com 62 anos, acho muito pouco provável que consiga rir até 2090, rs. Aliás, tô gostando de você na novela. Depois de tantos anos conseguiu voltar, vibrei muito por você.”

Frota foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSL, então partido de Jair Bolsonaro. No ano seguinte, foi expulso da legenda após criticar o governo. Em 2022, passou a apoiar Lula. Mattar manteve o apoio a Bolsonaro durante o mandato e participou de atos antidemocráticos em dezembro de 2022.

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