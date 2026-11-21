A Netflix decidiu investir em um público diferente em sua nova comédia nacional. Os Crentes, produção especial do streaming para o mês de dezembro, têm a pretensão de ser uma sitcom evangélica, apresentando um grupo de fiéis que se deparam com situações inusitadas durante uma reunião da célula da igreja.

Idealizado e produzido por roteiristas cristãos, a nova produção não quer apresentar estereótipos que busquem diminuir o público evangélico, já que a aposta da Netflix é tentar atrair a atenção deste segmento, que está em amplo crescimento e deve superar o número de católicos no Brasil até 2050. A ideia é que, caso a obra tenha sucesso, possa virar um seriado.

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O especial, gravado diante de uma plateia ao vivo, traz como protagonistas o casal Rebeca (Gabriela Saadi) e Beto (Gil Coelho), que acabaram de se mudar para um novo apartamento. Enquanto a esposa quer comemorar a conquista com uma noite romântica, o marido marcou a primeira reunião da célula da igreja para aquele dia, gerando um desencontro que vira o motor do humor.

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Entre os nomes que participam da produção, estão os atores Felipe Simas, Marco Luque, Dan Mendes, Lara Santana, Manu Valle e Pretha Sousa, além de participações especiais de Supla e Jottapê. A atração é produzida pela Floresta, produtora que está por trás de realitys como Ilhados com a Sogra e De Férias com o Ex.

De longe, a produção lembra – guardadas as devidas proporções – o seriado Friends, comédia americana exibida entre 1994 e 2004, que acompanhou seis amigos em Nova York, interpretados por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross), transformando os dilemas do amor, da carreira e da vida adulta em histórias divertidas e atemporais sobre amizade e amadurecimento. A conferir.

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