Frejat repudia uso de ‘Bete Balanço’ em campanha de Renan Santos: ‘Falta de respeito’
Nota divulgada com representantes de Cazuza critica paródia da música no jingle 'Vote na Onça', do partido Missão
Roberto Frejat divulgou uma nota de repúdio, em conjunto com representantes de Cazuza, após o uso da música Bete Balanço na campanha do candidato à presidência Renan Santos (Missão). “Não compartilhamos com as suas ideias e com o uso contínuo, indevido e desautorizado de nossa canção, que demonstra total falta de respeito aos direitos dos autores”, diz o texto.
O jingle em questão, Vote na Onça, é uma paródia da música do Barão Vermelho e faz referência ao animal que é mascote do Missão. “Se a juventude lhe encanta/Vote na onça, meu amor/Aperta o catorze, agora”, diz a letra. O vídeo segue disponível nas redes sociais do partido.
A nota foi publicada por Frejat, por sua mulher, Alice Pellegatti, e pelo perfil oficial de Cazuza no Instagram, acompanhada de uma imagem com fundo vermelho e a frase “Renan Santos Não!”. Na legenda, Frejat reforçou: “Em meu nome e no de Cazuza, manifesto o meu total repúdio à associação da nossa canção Bete Balanço à campanha presidencial de Renan Santos”.
A Warner Chappell, editora responsável pelas obras do Barão Vermelho, enviou uma notificação extrajudicial à campanha em 22 de setembro. O documento afirmava que o uso da canção não havia sido autorizado e pedia que a equipe do candidato entrasse em contato.
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