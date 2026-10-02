Frejat repudia uso de ‘Bete Balanço’ em campanha de Renan Santos: ‘Falta de respeito’

Roberto Frejat divulgou uma nota de repúdio, em conjunto com representantes de Cazuza, após o uso da música Bete Balanço na campanha do candidato à presidência Renan Santos (Missão). “Não compartilhamos com as suas ideias e com o uso contínuo, indevido e desautorizado de nossa canção, que demonstra total falta de respeito aos direitos dos autores”, diz o texto.

O jingle em questão, Vote na Onça, é uma paródia da música do Barão Vermelho e faz referência ao animal que é mascote do Missão. “Se a juventude lhe encanta/Vote na onça, meu amor/Aperta o catorze, agora”, diz a letra. O vídeo segue disponível nas redes sociais do partido.

A nota foi publicada por Frejat, por sua mulher, Alice Pellegatti, e pelo perfil oficial de Cazuza no Instagram, acompanhada de uma imagem com fundo vermelho e a frase “Renan Santos Não!”. Na legenda, Frejat reforçou: “Em meu nome e no de Cazuza, manifesto o meu total repúdio à associação da nossa canção Bete Balanço à campanha presidencial de Renan Santos”.

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A Warner Chappell, editora responsável pelas obras do Barão Vermelho, enviou uma notificação extrajudicial à campanha em 22 de setembro. O documento afirmava que o uso da canção não havia sido autorizado e pedia que a equipe do candidato entrasse em contato.

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