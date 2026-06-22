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Cultura

Fred Bruno: o influenciador que assume programa na ausência de Alex Escobar

Apresentador abriu o Globo Esporte sozinho após colega passar mal durante cobertura da Copa

Por Giovanna Fraguito 22 jun 2026, 18h26
Fred Bruno
Fred Bruno  (Big Brother Brasil/TV Globo)
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Fred Bruno: o influenciador que assume programa na ausência de Alex Escobar Priorize VEJA no Google

Fred Bruno abriu sozinho o Globo Esporte desta segunda-feira, 22, após Alex Escobar passar mal durante a cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. No início do programa, Fred explicou a ausência do colega. “Como vocês sabem, estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele”, disse. “Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão”, completou.

Leia também: Alex Escobar passa mal ao vivo na TV Globo e precisa ser afastado da Copa

Nascido Bruno Carneiro Nunes, Fred é jornalista, apresentador e influenciador. Ele ficou conhecido no universo digital como Fred, do Desimpedidos, canal de futebol e humor em que trabalhou por quase dez anos. Antes da fama na internet, tentou ser jogador de futebol, fez faculdade de jornalismo e criou, com amigos, o canal Futebol nas 4 Linhas.

Em 2023, Fred participou do Big Brother Brasil 23, no grupo Camarote, e foi eliminado no décimo paredão. No ano seguinte, deixou o Desimpedidos e foi contratado pelo Esporte da Globo. Palmeirense assumido, ele também é pai de Cris, fruto do relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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Globo
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