Fotos raríssimas e inéditas de Madonna são reveladas e mostram início da Rainha do Pop

Poucos nomes da música pop atravessaram tantas décadas mantendo relevância cultural quanto Madonna. Referência em música, moda e comportamento, a artista construiu uma carreira marcada pela constante reinvenção e pela capacidade de influenciar diferentes gerações. Agora, esse percurso ganha um novo olhar por meio de uma seleção especial de fotografias apresentada pela Getty Images, uma das maiores detentoras de acervos visuais privados do mundo.

A curadoria foi realizada por Julian Ridgeway, diretor de Arquivo da Getty Images, e reúne imagens que vão além dos registros mais conhecidos da cantora. O material inclui fotografias preservadas e digitalizadas pelo trabalho de conservação histórica da empresa, revelando momentos anteriores à fama mundial de Madonna e oferecendo uma visão mais ampla sobre a construção de sua trajetória artística.

Segundo Ridgeway, o objetivo é mostrar que o arquivo da Getty Images continua revelando histórias pouco conhecidas, mesmo sobre personalidades amplamente documentadas. “A Getty Images possui uma das maiores e mais abrangentes coleções privadas do mundo. Milhões de empresas, veículos de comunicação, produtoras e marcas recorrem ao nosso acervo para encontrar imagens e vídeos que marcaram a história. Mas, além das fotografias que todos conhecem, nosso arquivo continua revelando histórias inéditas. A cada ano, preservamos e digitalizamos novos materiais que permitem revisitar a trajetória de artistas como Madonna por perspectivas completamente diferentes”, afirma.

A seleção percorre diferentes fases da carreira da artista, desde os primeiros anos em busca de espaço na cena musical até momentos que consolidaram sua posição como um dos maiores ícones da cultura pop mundial. O conjunto também destaca apresentações recentes, incluindo sua participação no show do intervalo da Copa do Mundo de 2026, reforçando como Madonna segue ocupando espaço de destaque no imaginário da música e do entretenimento.

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Mais do que reunir imagens emblemáticas, a iniciativa evidencia o papel dos arquivos fotográficos na preservação da memória da cultura pop. Ao recuperar registros inéditos e contextualizar momentos decisivos da carreira da cantora, a Getty Images amplia a compreensão sobre o legado de uma artista cuja influência ultrapassa os sucessos musicais e permanece presente na moda, nas artes visuais e na indústria do entretenimento.

Confira a seleção de fotos de Madonna:

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Madonna teve uma ascensão lenta à fama em comparação com muitos de seus colegas dos anos 80. Seu primeiro single saiu em outubro de 1982, quando ela já tinha 24 anos, após anos de luta na cena musical de Nova York. Esta folha de contato de uma sessão de retratos realizada naquele período mostra o quanto Madonna já havia desenvolvido e refinado sua identidade visual, dois anos antes de finalmente alcançar o estrelato.

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O MTV Video Awards de 1984 catapultou Madonna no imaginário global. Após perder um sapato durante sua apresentação de Like A Virgin, ela seguiu a performance, improvisando movimentos considerados chocantes para grande parte do público na época. A resistência e a confiança de seu estilo tocaram fãs ao redor do mundo, que copiaram as pulseiras, o cinto Boy Toy e os brincos crucifixos.

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Madonna já era uma estrela mundial quando se apresentou no Live Aid em 1985, e foi uma das apresentações mais celebradas daquele dia histórico no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia.

Madonna se apresentou para 2 milhões de pessoas ao redor do mundo em sua turnê Blonde Ambition, em 1990, com um show ao vivo altamente coreografado e teatral – e controverso –, que estabeleceu o padrão para as turnês de arena modernas. O figurino desenvolvido por Jean Paul Gaultier, com o design do espartilho cônico, tornou-se um ícone da moda.

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Após seu auge comercial no início dos anos 1990, Madonna mudou de rumo – com o documentário Truth or Dare, o livro Sex, fundando uma gravadora e, em 1996, assumindo o papel de Eva Perón no filme ‘Evita’, pelo qual ganharia um Globo de Ouro. Mas quando ela voltou à música com Ray Of Light em 1998, foi com um álbum energizado e altamente confiável, incorporado ao som e estilo da época, reinventando-se novamente como uma força criativa e comercial. Esta foto vem do set do clipe de Ray Of Light.

Uma segunda aparição inesquecível no MTV Video Awards veio em 2003 – seu beijo, primeiro com Britney Spears e depois com Christina Aguilera – durante a apresentação de Hollywood. Os ensaios ocorreram em segredo para que o momento não fosse revelado antes da transmissão ao vivo, e a enorme reação da imprensa mostrou que Madonna ainda poderia gerar manchetes quase 20 anos após o início de sua carreira.

A participação de Madonna no Super Bowl em 2012 mudou para sempre o formato do show do intervalo com uma apresentação teatral massiva em colaboração com o Cirque du Soleil e o coreógrafo Jamie King. Repleto de convidados famosos, com encenações ambiciosas e celebrando toda a sua carreira em um evento irreplicável, o show estabeleceu um padrão para os shows do intervalo e atraiu 114 milhões de telespectadores, mais do que o próprio jogo.

Estima-se que 1,6 milhão de pessoas compareceram à Praia de Copacabana para assistir Madonna tocar no Rio de Janeiro durante a Celebration Tour, em 2024. É a maior plateia de um artista solo em um único concerto na história.

A coleção Primavera/Verão 2025 da Dolce&Gabbana foi uma homenagem sincera à sua musa da moda e ao estilo dela. Envolta em um véu de renda preta, Madonna assistia a um programa que homenageava muitos dos looks que ela tornou famosos ao longo de sua carreira. Domenico Dolce e Stefano Gabbana desceram da passarela para recebê-la depois, em um momento que consolidou seu impacto em cinco décadas de moda.

Madonna, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo se apresentam durante o show de intervalo na final do Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 entre Espanha e Argentina, no New York New Jersey Stadium, em 19 de julho de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey.

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