Fotógrafo encontra imagens inéditas de show do Nirvana em 89 na Inglaterra

Imagens inéditas do segundo show que a banda Nirvana fez na Inglaterra, em 1989, foram encontradas pelo fotógrafo Richard Davis em uma caixa com recordações de seus filhos. As fotos, publicadas nesta terça-feira, 29, pelo jornal Manchester Evening News, mostram a banda em ação no palco do pequeno Manchester Polytechnic Students Union.

A apresentação, que ocorreu em uma terça-feira, 24 de outubro de 1989, fazia parte da turnê do álbum de estreia Bleach, lançado alguns meses antes. No show, a bateria é ocupada por Chad Channing. Dave Grohl só ocuparia o posto no ano seguinte. Dois anos depois, o grupo retornaria ao país para se apresentar no festival de Reading.

Em entrevista ao jornal, o fotógrafo afirmou que pensava ter perdido o material do show, mas que na faxina que fez em casa durante a quarentena encontrou os negativos das imagens perdidos entre as coisas dos filhos. Ele havia feito a cobertura fotográfica da apresentação para a revista Pulp, mas as imagens nunca foram publicadas.

“Eu não sabia muita coisa sobre o Nirvana naquela época. Eu já tinha ouvido umas duas músicas de Bleach, mas eu era muito fã de Sonic Youth, Mudhoney e Dinosaur Jnr, então eu sabia que seria bom”, disse ao jornal. “Hoje eu acho graça, mas no final do show um membro da equipe do Nirvana me perguntou se eu gostaria de entrevistar a banda. Eu recusei porque estava exausto.”