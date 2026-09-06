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Cultura

Fotógrafo denuncia negligência por sofrer agressão no Rock in Rio

Zac Fernandes afirmou ter sido ameaçado no festival, neste sábado, 5

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 20h45 | Atualizado em 6 set 2026, 22h30
Homem branco de barba e óculos, usando boné verde escuro com escrita branca e camiseta preta, com expressão séria, em um fundo claro
Fotógrafo Zac Fernandes relata agressão no Rock in Rio (Instagram/Reprodução)
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Fotógrafo denuncia negligência por sofrer agressão no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

O fotógrafo Zac Fernandes afirmou ter sido “ameaçado e agredido” neste sábado, 5, durante o Rock in Rio. Em um relato publicado nas redes sociais, ele contou que acompanhava um dos shows com o primo quando os dois decidiram se aproximar do palco, mas foram impedidos por outro homem que estava na passagem.

“Ele me deu um tapa no peito e falou que eu não ia passar. E, se eu tentasse, ele ia socar a minha cara”, relatou Fernandes. Diante da situação, o fotógrafo disse ter procurado a segurança do festival, mas não recebeu assistência. “Os seguranças simplesmente não me ajudaram e falaram: ‘A melhor coisa que você faz é dar meia-volta e sair dali’. Não me deram nenhuma assistência, não foram averiguar com o cara o que aconteceu e nem ver quem era para ficarem atentos caso aconteça algo com outra pessoa”, afirmou.

Ainda segundo o fotógrafo, ele foi até a área VIP para tentar localizar alguém da organização. Lá, conseguiu falar com o produtor do espaço, que, de acordo com Fernandes, também não pôde ajudá-lo e o orientou a procurar a segurança e registrar um boletim de ocorrência. “Eu não tinha foto, não tinha testemunhas e não queria chegar perto do cara, pois estava com medo. A única testemunha que eu tinha era meu primo”, acrescentou.

Fernandes afirmou ainda que não conseguiu registrar a ocorrência por falta de internet no local. “Eu simplesmente saí rindo. Não é possível que estou passando por isso no Rock in Rio”, desabafou. Ao fim do relato, lamentou o episódio: “Eu estava realizando um sonho, estava tão feliz, mas infelizmente isso acabou com a minha noite. Então eu não assisti ao show até o final. Fiquei muito triste”.

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Em nota enviada à coluna GENTE, a organização do festival lamentou a experiência relatada pelo fotógrafo. “O nosso objetivo é garantir a segurança de todos. Em caso de brigas, os seguranças estão treinados para realizar a intervenção da forma correta, considerando a dimensão do ocorrido”, informou a nota, ressaltando que sem o registro de ocorrência não é possível apurar os fatos: “A organização do festival reforça que na Central de Serviços existem totens para o registro de Boletins de Ocorrência com apoio da Polícia Civil. São seis pontos de atendimento ao público com 725 agentes atuando dentro da Cidade do Rock e uma projeção da 16a DP da Barra da Tijuca instalada na Arena 1”.

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(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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