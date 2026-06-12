Fortunato tem crise: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 12
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 77 – sexta-feira, 12
Jendal faz uma ameaça velada a Kênia, e Chinua insiste que a princesa deve se afastar de Dumi. No ateliê, todas desconfiam do padre Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Dumi afirma a Chinua que acabará com a vida de Jendal, caso o rei aja contra Kênia. Fátima e Miguel se emocionam ao ver Salma agradando Fuad. Jendal anuncia a Chinua que está procurando uma nova esposa. Fortunato tem uma crise de ciúmes de Maria Helena. Tonho afirma a Niara que Jendal não se aproximará de Alika. Chinua revela a Kênia os novos planos de Jendal.