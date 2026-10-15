Fortunato prende Omar e Tonho: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 15/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 174 – dia 15, quinta-feira
Mirinho afirma a Alika que cuidará de Niara, enquanto Jendal apreende Tonho e Omar. Fortunato prende Omar e Tonho ao lado de Miguel. Rendida por Jendal, Alika avisa a Caetana sobre a prisão de Tonho. Jendal chega com Alika ao engenho, e ordena que a princesa seja mantida presa em um quarto. Virgínia comemora o sequestro de Alika. Onildo cuida de Niara e anuncia que a rainha ficará bem. Teresa estranha a humildade de Mirinho. Mirinho obriga Virgínia a voltar para a casa de sua família, e garante a Manoel que terminará o casamento com a moça. Salma visita Omar e pensa em convocar Nazário para ajudar o amado. Alika implora que Jendal a deixe ver Niara.