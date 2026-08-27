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Cultura

Forte candidato a representar o Brasil no Oscar, ‘Vicentina Pede Desculpas’ ganha data de estreia na Netflix

Rejane Faria protagoniza o drama dirigido pelo cineasta Gabriel Martins; longa passará por Toronto, San Sebastián e Festival do Rio antes de chegar ao streaming

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h24
Mulher negra de meia-idade, com cabelo crespo grisalho, olhando diretamente para frente com expressão séria. Ela veste uma camiseta escura e está em um ambiente interno com cortinas marrons desfocadas ao fundo
Rejane Faria em 'Vicentina Pede Desculpas' (Netflix/Divulgação)
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Quatro anos depois de Marte Um, o cineasta Gabriel Martins retorna ao cinema com Vicentina Pede Desculpas, drama protagonizado por Rejane Faria. O filme chega a cinemas selecionados em 5 de novembro e estreia na Netflix em 20 de novembro, com lançamento simultâneo em mais de 190 países. Antes disso, a produção terá uma trajetória internacional de peso, com passagens pelos festivais de Toronto e San Sebastián. A VEJA, Martins falou sobre a expectativa para a estreia do longa internacionalmente e a respeito da história que promete comover o público. 

“Nós fizemos um filme muito particular, com uma identidade forte, linguagem desafiadora e focado no cinema mineiro. Um filme como Vicentina Pede Desculpas, que traz temáticas tão densas e importantes de serem tratadas como temas amplos, vai conseguir esse alcance com a presença da Netflix — algo que talvez não conseguíssemos de outra forma. Essa parceria veio em um bom momento da minha carreira e da Filme de Plástico, em que desejamos nos comunicar com mais pessoas.”, contou.

Selecionado como o único longa brasileiro da 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro, Vicentina Pede Desculpas integra a mostra Plataforma, competição dedicada a obras de destaque da produção contemporânea. A seção tem importância estratégica para a temporada de premiações: seu vencedor se qualifica diretamente para a disputa do Oscar de melhor filme internacional. O longa também estará na competição oficial do 74º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, concorrendo à Concha de Ouro. 

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“Estou imensamente ansioso. A gente fica muito tempo com o filme sozinho, trabalhando no núcleo da produtora. Eu sou o montador dos meus próprios filmes, junto com o Thiago Ricarte, então fico convivendo com a obra individualmente por muito tempo. Quando ela vai nascer, fica essa ansiedade para saber como vai reverberar. O fato de ter sido selecionado para festivais tão importantes já diz algo e mostra uma relação forte com a história, mas eu ainda não tive essa conexão direta com o público.”, adiantou o diretor.

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A história começa com uma tragédia em Belo Horizonte. Um ônibus lotado sofre um acidente após sair da pista e cair em uma avenida, provocando a morte de praticamente todos os passageiros, incluindo Wesley, o motorista. Quando imagens de câmeras de segurança levantam a suspeita de que a colisão possa ter sido intencional, a repercussão do caso transforma a tragédia em um acontecimento nacional.

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No centro do drama está Vicentina (Rejane Faria), uma professora aposentada de 75 anos e mãe de Wesley. Abalada pela morte do filho e pelas suspeitas que passam a cercar sua memória, ela decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas. A jornada, porém, não oferece respostas simples: ao confrontar os familiares, a personagem também é obrigada a encarar o próprio luto e as consequências de uma tragédia que não consegue compreender completamente.

Rejane Faria já havia trabalhado com Gabriel Martins em Marte Um. Sua presença funciona como eixo emocional do novo filme, que reúne ainda Flávio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo, Renato Novaes e Thalma de Freitas. Martins assina direção, roteiro e história original, enquanto a produção é da Filmes de Plástico.

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Antes da estreia comercial no Brasil, Vicentina Pede Desculpas será exibido no AFI Latin American Film Festival e no Cinelatino Minneapolis Film Festival. A produção também está confirmada na programação competitiva da 28ª edição do Festival do Rio, marcada para ocorrer entre 1º e 11 de outubro. Depois do circuito de festivais, o longa chega aos cinemas selecionados em 5 de novembro e, duas semanas depois, passa a integrar o catálogo da Netflix.

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