Foo Fighters vai estrelar comédia de terror ‘Studio 666’; veja trailer

Seguindo uma velha tradição de personalidades do rock em filmes de terror, a banda Foo Fighters é a próxima da lista com Studio 666, longa que estreia em 25 de fevereiro nos Estados Unidos. O trailer, divulgado nesta terça-feira, 11, mostra a mudança da banda para uma inusitada mansão em Encino, na Califórnia, onde pretendem gravar um novo álbum. Durante a empreitada, o grupo se vê em uma espécie de portal que permite a travessia de entidades espirituais para o mundo real.

No vídeo, coisas estranhas acontecem e afetam diretamente o vocalista Dave Grohl, que aparece possuído por uma dessas forças malignas. A vida dos roqueiros é posta em perigo, assim como a finalização de um décimo álbum rodeado de expectativas.

Studio 666 engrossa um hábito dos roqueiros de associar a imagem do gênero musical aos medos do sobrenatural — com uma pitada de ironia. Mesmo caminho fez Alice Cooper em Príncipe das Sombras (1987), David Bowie em Fome de Viver (1983) e Debbie Harry em Videodrome – A Síndrome do Vídeo (1983.

BJ McDonnell, que trabalhou no terceiro filme da franquia Terror no Pântano, é o diretor do longa do Foo Fighters que, além de Grohl, terá os demais membros da banda Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Nate Mendel. O cantor Lionel Richie também faz uma participação especial.