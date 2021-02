Folia, só virtual: confira lives imperdíveis no Carnaval da quarentena

Aglomerações em bloquinhos, metrôs lotados de foliões fantasiados, ruas centrais fechadas para a passagem de trios-elétricos e muito contato físico com desconhecidos. Parece que faz uma vida que cenas como essas eram regra nos coloridos dias de Carnaval. Enquanto o coronavírus não permite a volta à normal agitação carnavalesca, que tal manter o espírito de festa avivado e curtir um bom programa virtualmente? A equipe de VEJA selecionou um cardápio de lives imperdíveis, que vão desde Preta Gil e Péricles até a animada dupla Ivete Sangalo e Claudia Leitte, para aproveitar o feriado na quarentena. Confira:

Sexta-feira, 12/2

e-Carnaval com Preta Gil, Péricles, Jota Quest e Bell Marques

Horário: 18h

Local: Canal da SulAmérica no YouTube, canais LIKE e 500 da Claro TV, rádios Mix Rio e SulAmérica Paradiso FM, plataforma de streaming SulAmérica Paradiso.

Inaugurando a sexta-feira de Carnaval em bom estilo, Preta Gil apresentará, diretamente do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o e-Carnaval da SulAmérica. A live terá participações de Péricles, Jota Quest e Bell Marques, que estarão ao vivo de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, respectivamente.

Daniela Mercury – O Carnaval Virtual da Rainha

Horário: 20h30

Local: canal do YouTube da cantora

Batizada de O Carnaval Virtual da Rainha, a live de Daniela Mercury promete dar continuidade ao agito da sexta à noite com todos os seus grandes sucessos, além do aguardado novo single Quando o Carnaval Chegar, em parceria com Gal Costa.

Sábado, 13/2

Ivete Sangalo e Claudia Leitte – O Trio: Ivete, Claudia e você

Horário: 17h30

Onde assistir: Multishow e canais das cantoras no YouTube e Instagram

Conduzida pela dupla mais arroz de festa do Carnaval brasileiro, a live O Trio: Ivete, Claudia e você contará com grandes hits das duas cantoras, desde quando estavam em grupos musicais (Banda Eva e Babado Novo) até decolarem em carreira solo. O show será transmitido direto de Salvador e passará na TV a partir das 17h30, no canal Multishow.

Zeca Pagodinho e Zé Neto & Cristiano – #CamaroteBrahmaEmCasa

Horário: 20h30

Onde assistir: Multishow e YouTube do canal e dos artistas

Já pode botar a bebida para gelar! Dando continuidade à festa no Multishow, Zeca Pagodinho e a dupla Zé Neto & Cristiano embalarão a folia no Sambódromo do Anhembi: primeiro o sambista, com sucessos Deixa a Vida Me Levar e Coração em Desalinho, depois os sertanejos, donos de Largado Às Traças e Esses Vícios.

Maria Bethânia

Horário: 22h

Onde assistir: Globoplay (acesso liberado para não-assinantes)

Diretamente da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, Maria Bethânia se rende ao modelo de lives e fará seu primeiro show virtual desde o começo da pandemia. Marcada para às 22h, a cantora apresentará sucessos como Negue, Olhos nos Olhos e Explode Coração na plataforma de streaming Globoplay, que terá acesso liberado para que não assinantes também possam curtir a festa.

Domingo, 14/2

Preta Gil – Bloco da Preta

Horário: 16h

Onde assistir: canal da cantora no YouTube

O Carnaval terá Preta Gil em dose dupla: tradicional das ruas do Rio de Janeiro, o Bloco da Preta se dará virtualmente este ano a partir das 16h, no YouTube da cantora. O local da apresentação terá vista para a Baía de Guanabara, com participações de Alcione, Mumuzinho e Tereza Cristina. Todo o dinheiro arrecadado durante o show será revertido para cooperativas de catadores de lata e ambulantes do Rio.

Bloco da Anitta

Horário: 17h

Onde assistir: canal do Youtube de Beats e da cantora

Em uma ilha tropicaliente – cenário de seu novo reality show –, Anitta comandará uma live para celebrar seu bloco de Carnaval, já tradicional no Rio de Janeiro. A transmissão acontece pelo canal do Youtube de Beats e também no da Poderosa funkeira.

https://www.instagram.com/p/CLMmHE9layP/

Outras lives do feriado:

Sexta-feira, 12/2

Moraes Canta Moreira (com Davi Moraes, Gilson’s, Luedji Luna e convidados)

Horário: 19h

Onde assistir: Canal de Bohemia Puro Malte no Youtube

Sábado, 13/2

Live Voa Voa (Chiclete com Banana)

Horário: 16h

Onde assistir: Canal oficial da banda no Youtube

Monobloco

Horário: 20h30

Onde assistir: Facebook oficial do grupo

Encontro Carnaval 2021 (Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana)

Horário: 20h

Onde assistir: Youtube

Domingo, 14/2

Festival Rec-Beat com Céu, O Terno, Mateus Aleluia e MC Troia

Horário: 14h

Onde assistir: Canal oficial do festival Rec-Beat no YouTube

Bloco Camaleão com Bell Marques

Horário: 16h

Onde assistir: Canal oficial do cantor no YouTube

CarnaTinder com Luísa Sonza

Horário: 20h30

Onde assistir: Canal oficial da cantora no Youtube

Segunda-feira, 15/2

CarnaTinder com Giulia Be

Horário: 20h30

Onde assistir: Canal oficial da cantora no Youtube

Terça-feira, 16/2

CarnaTinder com Leo Santana

Horário: 20h30

Onde assistir: Canal oficial do cantor no Youtube