Fogo na Cinemateca: bombeiros usaram tecnologia para evitar perdas maiores

O perfil oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira, 30, que a equipe conseguiu conter o fogo na Cinemateca e preservar a maior parte do acervo do galpão atingido pelo fogo na noite de ontem. Segundo divulgado, isso foi possível graças ao uso de câmeras térmicas, que ajudaram a identificar os focos do incêndio com agilidade, facilitando o combate às chamas.

“Utilizamos equipamentos de alta tecnologia como câmeras térmicas e equipamentos de proteção respiratória aos Bombeiros, o que possibilitou a entrada e a localização exata dos focos para a otimização das nossas ações e preservação da maioria do acervo”, informa o tuíte. “Apesar do grande incêndio que atingiu o acervo da Cinemateca Brasileira, atuamos na contenção preservando grande parte do acervo, e não tendo nenhuma vítima.”, complementa.

As câmeras térmicas são uma tecnologia já bastante utilizada no combate a incêndios. Por meio de um sensor de calor, o equipamento identifica áreas com diferentes temperaturas, facilitando a busca pelos locais mais críticos. Em caso de vítimas no local, o equipamento também ajuda na localização das pessoas através do calor emitido pelo corpo humano.

Segundo divulgado anteriormente, o incêndio começou depois de uma manutenção no sistema de refrigeração do local, e consumiu duas salas de arquivos e uma de filmes no primeiro andar, mas o fogo foi contido antes que se alastrasse para outras áreas, como no térreo. Nos locais atingidos, porém, sabe-se que as perdas foram significativas. Funcionários da Cinemateca divulgaram uma carta nessa sexta-feira, 30, em que enumeram alguns itens que eram guardados no local e podem ter sido perdidos, entre eles documentos históricos do cinema e equipamentos antigos.

