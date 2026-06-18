Fogaça se recusa a provar prato e faz participante chorar no MasterChef

O chef Henrique Fogaça se recusou a provar o prato preparando por uma participante na atual temporada do MasterChef, da Band, e fez a concorrente chorar na frente das câmeras. No episódio exibido na última terça-feira, 17, a médica Carla, de Petrolina, tinha que fazer um prato com pequi e optou por um bao (pãozinho chinês) de carne suína acompanhado de picles de cenoura e o ingrediente exigido. Ao analisar a apresentação, Fogaça apontou diversas falhas na execução, destacou o odor forte de vinagre e disse que não ia comer.

“Você veio para o MasterChef para fazer isso aqui? Fazer esse caralh* dessa comida aqui? Exala vinagre aqui. Pequi já é forte. O pão está massudo. Não vou nem comer”, disse o jurado.

Antes de Fogaça, Helena Rizzo chegou a provar, mas não gostou. “Eu não sei se essa escolha foi muito acertada. Acho que porco, pequi e coentro vai super, mas esse bao tá faltando cheio, acho que a gente come ele e tá meio seco, tá sobrando, e o pequi a gente pode usar quase como uma especiaria. Tem muito pequi aqui. Não gostei”, disse a cozinheira profissional.

A participante foi acolhida pelos demais colegas da competição. Apesar do péssimo desempenho, quem foi eliminado foi o participante Marcelo, que apresentou uma bisteca ao molho de cerveja com farofa de banana e baco que ficou dura e seca.

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