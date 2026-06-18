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Cultura

Fogaça se recusa a provar prato e faz participante chorar no MasterChef

Participante Carla apresentou prato com pequi com péssima execução

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 11h42
Homem careca com barba grisalha e óculos de sol amarelos, usando camisa polo azul marinho, olhando para a direita. Ao lado, mulher de cabelos castanhos presos, com brinco de cereja e colar de madeira, olhando para a esquerda com expressão séria
O chef Henrique Fogaça e a participante Carla no MasterChef  (Reprodução/BAND)
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O chef Henrique Fogaça se recusou a provar o prato preparando por uma participante na atual temporada do MasterChef, da Band, e fez a concorrente chorar na frente das câmeras. No episódio exibido na última terça-feira, 17, a médica Carla, de Petrolina, tinha que fazer um prato com pequi e optou por um bao (pãozinho chinês) de carne suína acompanhado de picles de cenoura e o ingrediente exigido. Ao analisar a apresentação, Fogaça apontou diversas falhas na execução, destacou o odor forte de vinagre e disse que não ia comer.

“Você veio para o MasterChef para fazer isso aqui? Fazer esse caralh* dessa comida aqui? Exala vinagre aqui. Pequi já é forte. O pão está massudo. Não vou nem comer”, disse o jurado.

Antes de Fogaça, Helena Rizzo chegou a provar, mas não gostou. “Eu não sei se essa escolha foi muito acertada. Acho que porco, pequi e coentro vai super, mas esse bao tá faltando cheio, acho que a gente come ele e tá meio seco, tá sobrando, e o pequi a gente pode usar quase como uma especiaria. Tem muito pequi aqui. Não gostei”, disse a cozinheira profissional.

A participante foi acolhida pelos demais colegas da competição. Apesar do péssimo desempenho, quem foi eliminado foi o participante Marcelo, que apresentou uma bisteca ao molho de cerveja com farofa de banana e baco que ficou dura e seca.

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