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Cultura

Flávio publica vídeo de Rick com Jair Bolsonaro: ‘Seremos eternamente fãs’

Candidato compartilhou gravação em que o cantor apresenta 'Não Perca Tua Fé' ao lado do ex-presidente

Por Lucas Almeida 22 set 2026, 13h56 | Atualizado em 22 set 2026, 14h51
À esquerda, homem de terno azul e gravata amarela listrada sorri. À direita, homem careca com barba branca canta em microfone, usando camisa preta e fone de ouvido
Flávio Bolsonaro e Rick Sollo (@flaviobolsonaro/@ricksollo1/Instagram)
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Flávio publica vídeo de Rick com Jair Bolsonaro: ‘Seremos eternamente fãs’ Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro compartilhou uma homenagem às vítimas do acidente de helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, na serra de Santa Catarina. O candidato à presidência compartilhou um vídeo em que Rick canta Não Perca Tua Fé, ao lado de Jair Bolsonaro.

“Que Deus dê forças para a família do cantor Rick Sollo e para as famílias de todos os envolvidos nesse triste acidente”, escreveu Flávio em uma postagem no X (antigo Twitter). “O Brasil inteiro está em oração. Rick é inesquecível. Um ícone da nossa música. E tanto eu quanto Jair Bolsonaro seremos eternamente fãs. ”

Rick estava em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

Morreu Rick Sollo, cantor sertanejo que estava desaparecido após o helicóptero em que estava sumir do radar enquanto sobrevoava a serra catarinense nesta segunda-feira, 21. Ele tinha 59 anos. O caso será investigado. O último ponto de localização do celular de um dos tripulantes foi na região de Urubici. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi localizada junto com cinco corpos no local e não há sobreviventes.

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De acordo com informações preliminares, o helicóptero com Rick teria enfrentado mau tempo e chuvas fortes no trajeto de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.

Rick Sollo nasceu como Geraldo Antônio de Carvalho e era cantor, compositor e produtor musical que ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick & Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.

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