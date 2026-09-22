Flávio publica vídeo de Rick com Jair Bolsonaro: ‘Seremos eternamente fãs’
Candidato compartilhou gravação em que o cantor apresenta 'Não Perca Tua Fé' ao lado do ex-presidente
Flávio Bolsonaro compartilhou uma homenagem às vítimas do acidente de helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, na serra de Santa Catarina. O candidato à presidência compartilhou um vídeo em que Rick canta Não Perca Tua Fé, ao lado de Jair Bolsonaro.
“Que Deus dê forças para a família do cantor Rick Sollo e para as famílias de todos os envolvidos nesse triste acidente”, escreveu Flávio em uma postagem no X (antigo Twitter). “O Brasil inteiro está em oração. Rick é inesquecível. Um ícone da nossa música. E tanto eu quanto Jair Bolsonaro seremos eternamente fãs. ”
Que Deus dê forças para a família do cantor Rick Sollo e para as famílias de todos os envolvidos nesse triste acidente. O Brasil inteiro está em oração. Rick é inesquecível. Um ícone da nossa música. E tanto eu quanto @jairbolsonaro seremos eternamente fãs. pic.twitter.com/ap7WBmjwrJSiga
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 22, 2026
Rick estava em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina
Morreu Rick Sollo, cantor sertanejo que estava desaparecido após o helicóptero em que estava sumir do radar enquanto sobrevoava a serra catarinense nesta segunda-feira, 21. Ele tinha 59 anos. O caso será investigado. O último ponto de localização do celular de um dos tripulantes foi na região de Urubici. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi localizada junto com cinco corpos no local e não há sobreviventes.
De acordo com informações preliminares, o helicóptero com Rick teria enfrentado mau tempo e chuvas fortes no trajeto de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.
Rick Sollo nasceu como Geraldo Antônio de Carvalho e era cantor, compositor e produtor musical que ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick & Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.