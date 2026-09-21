Fiuk reage após show para 67 pessoas ser alvo de piadas

O cantor Fiuk reagiu após ser alvo de comentários irônicos devido ao baixo público que compareceu ao seu show de despedida da carreira solo em Campinas na última sexta-feira, 18. Em uma publicação feita nas redes sociais, o músico de 35 anos disse não se importar com o público da apresentação, e que quer simplesmente ‘recomeçar’.

“Hoje esse número aí virou manchete, né? Virou piada, virou motivo para muita gente aí dizer que eu devia estar o quê? Que eu devia estar envergonhado? Mas eu fiquei pensando. Vergonha do quê? Vergonha do quê que eu tenho que ter? Eu cometi algum crime? Eu tô machucando alguém por acaso? Ou eu simplesmente voltei a fazer uma coisa que eu amo?”, disse o filho de Fábio Jr. “Então eu não quero gastar meu tempo aqui, ó, brigando com ninguém. Eu quero tocar”, completou o cantor.

Fiuk também falou sobre retornar aos palcos com a banda Hori, grupo no qual ganhou projeção nacional no final dos anos 2000: “A banda está de volta. A gente vai começar e recomeçar do jeito que for, aonde for. A gente só quer tocar”

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