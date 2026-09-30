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Cultura

Fiuk faz harmonização facial após expor crise financeira; veja antes e depois

Transformação no visual acontece em meio a uma fase de grande exposição do cantor

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h14
Homem jovem de pele clara, cabelos escuros e ondulados, usando um chapéu marrom escuro e casaco bege, olhando diretamente para frente com expressão séria
Fiuk (Instagram/Reprodução)
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Fiuk voltou a chamar atenção nas redes sociais após surgir com o visual renovado. O cantor e ator, de 35 anos, passou por uma harmonização facial e mostrou o resultado ao vivo, durante a exibição de programa do SBT, comparando imagens de antes e depois.

O procedimento foi realizado a convite da própria atração. Segundo Fiuk, a proposta era fazer mudanças sutis, sem alterar radicalmente seus traços. Ele afirmou que queria encarar o procedimento também como uma forma de cuidado pessoal, e não apenas de vaidade. Ao conferir o resultado no palco, o filho do Fábio Jr. brincou com a transformação: “Deu uma melhorada aí”. Entre as alterações destacadas durante a atração estão mudanças no nariz e no queixo.

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A transformação no visual acontece em meio a uma fase de grande exposição da vida pessoal de Fiuk. Nas últimas semanas, ele revelou dificuldades financeiras e afirmou que seu custo de vida mensal varia entre 40 mil e 50 mil reais. O cantor também contou que atualmente depende de trabalhos publicitários e da intermediação na venda de carros para obter renda. Ele ainda colocou alguns veículos à venda, entre eles um Fiat Uno Mille EP 1996, uma Mercedes-Benz C 280 Sport 1995 e uma Chevrolet Silverado. As declarações sobre dinheiro vieram acompanhadas de relatos sobre o afastamento de familiares, incluindo o pai.

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Comparativo de rosto masculino com cabelo escuro e barba rala, antes e depois de um procedimento estético. À esquerda, o rosto tem olheiras e linhas de expressão mais marcadas. À direita, a pele está mais lisa e uniforme, com menos olheiras e contorno facial mais definido
Fiuk antes e depois da harmonização facial (SBT/Divulgação)

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Fábio Júnior
Fiuk
Gente
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