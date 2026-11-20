Com os filmes cada vez mais longos, um aplicativo que diz o momento certo de ir ao banheiro durante a sessão está ganhando novos usuários. O RunPee recomenda os melhores intervalos para sair da sala de cinema e traz uma sinopse do que acontece na ausência. Segundo o jornal Wall Street Journal, cerca de 7 000 pessoas se cadastraram desde a estreia de Tudo Pode Ser Visto, documentário sobre Elizabeth Holmes que dura quase três horas.

A procura tem explicação. Nos anos 2020, os filmes duram em média 128 minutos, 25 a mais do que há quatro décadas. Neste ano, grandes lançamentos como A Odisseia, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita e Vingadores: Doutor Destino, que estreia em 17 de dezembro, ultrapassam duas horas e meia, atraindo o público para o app.

O RunPee nasceu da experiência do próprio criador, o desenvolvedor Dan Gardner, da Carolina do Norte. Em 2005, ele enfrentou King Kong, de Peter Jackson, com três horas e sete minutos, e saiu da sessão com a ideia. Gardner tinha deixado a Microsoft e criou o app para mostrar seu trabalho a possíveis clientes.

Hoje, o serviço soma cerca de 231 000 usuários ativos em 214 países, considerando o período de março a outubro deste ano. O maior fim de semana da história do app foi o da estreia de Barbie e Oppenheimer, em 2023, com mais de 100 000 instalações em uma semana. O aplicativo funciona no sistema de pague quanto quiser e rende ao criador cerca de 1 800 dólares por mês.

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Para escolher as pausas, Gardner, a esposa e os voluntários que alimentam o app procuram cenas fáceis de resumir. Em filmes de ação, evitam as grandes sequências. A meta é oferecer uma pausa a cada trinta minutos. O polegar verde indica a janela ideal, e o vermelho, só emergências. Um cronômetro avisa o usuário antes de cada intervalo. O aplicativo está disponível no Brasil.

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