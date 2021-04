Filmes do Oscar reforçam retorno do público aos cinemas no Brasil

Com a 93ª cerimônia do Oscar batendo à porta, os números de bilheteria nos cinemas do país vêm aumentando gradativamente, com alguns indicados à estatueta de ouro figurando entre os dez mais assistidos. Segundo levantamento feito pela empresa Comscore, durante o último fim de semana, de 15 a 18 de abril, os cinemas apresentaram uma bilheteria de 217.320 reais com um público de mais de 19.000 pessoas. O aumento vem desde a semana passada, que apresentou um salto no faturamento em decorrência da reabertura dos cinemas no Rio de Janeiro.

Os filmes do Oscar deram uma mãozinha no retorno dos brasileiros às salas de cinemas. Três dramas indicados aparecem entre os dez mais vistos no fim de semana. Meu Pai, estrelado por Anthony Hopkins, ficou em quarto lugar, seguido, em quinto, por Nomadland, da diretora chinesa Chloé Zao. Por fim, Druk: Mais Uma Rodada aparece como o nono filme mais visto da semana entre os indicados. Os três primeiros lugares foram ocupados, respectivamente, pelo infantil Tom & Jerry – O Filme; o terror A Viúva das Sombras; e a animação Raya e O Último Dragão.

A tendência é que os números de bilheteria e público cresçam ainda mais no próximo final de semana em função da reabertura das salas de cinema em São Paulo. A partir do dia 24 de abril, o estado, que terá as medidas do Plano SP afrouxadas, permitirá a reabertura do setor cultural e gastronômico, o que inclui teatros, galerias, museus, casas de shows e cinemas. Os estabelecimentos poderão reabrir com capacidade de até 25% e deverão funcionar apenas das 11h às 19h.