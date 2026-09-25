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Cultura

Filmes de Minas Gerais brilham no festival de cinema espanhol San Sebastian

‘Vicentina Pede Desculpas’ concorre à Concha de Ouro e foi ovacionado no evento; também foi calorosa a recepção de 'A Professora de Francês'

Por Ana Rita Fernandes 25 set 2026, 16h33 | Atualizado em 25 set 2026, 16h36
Sete pessoas posam sorrindo para a câmera em frente a um painel vermelho com o logo do Festival de San Sebastián. Da esquerda para a direita: um homem de blazer azul e óculos escuros, um homem de camiseta rosa, um homem de camisa verde-escura e óculos escuros, uma mulher de blazer azul e blusa branca assimétrica, uma mulher de macacão verde-oliva, um jovem de camisa branca e óculos escuros, e um homem de blazer caramelo
Equipe do filme 'A Professora de Francês', no Festival de San Sebastián -  (Reprodução/Reprodução)
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O cinema mineiro ganhou destaque no Festival de San Sebastián com dois filmes que representam o Brasil na edição deste ano: A Professora de Francês e Vicentina Pede Desculpas. O primeiro, novo filme de Ricardo Alves Júnior e protagonizado por Gracê Passô, foi selecionado para a mostra competitiva Horizontes Latinos e recebido com aplausos e entusiasmo pelo público.

Vicentina Pede Desculpas, dirigido por Gabriel Martins e produzido pela Filmes de Plástico, é protagonizado por Rejane Faria e também conta com Gracê Passô no elenco. Ao fim da sessão, Rejane foi ovacionada pelo público, assim como o diretor e toda a equipe do filme. O longa integra a seleção oficial do Festival de San Sebastián, a competição principal pela Concha de Ouro, e também representa o Brasil no Goya na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano.

Os dois longas terão sua estreia nacional na Première Brasil do Festival do Rio, que acontece de 1 a 11 de outubro.

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