Filmes de Minas Gerais brilham no festival de cinema espanhol San Sebastian

O cinema mineiro ganhou destaque no Festival de San Sebastián com dois filmes que representam o Brasil na edição deste ano: A Professora de Francês e Vicentina Pede Desculpas. O primeiro, novo filme de Ricardo Alves Júnior e protagonizado por Gracê Passô, foi selecionado para a mostra competitiva Horizontes Latinos e recebido com aplausos e entusiasmo pelo público.

Já Vicentina Pede Desculpas, dirigido por Gabriel Martins e produzido pela Filmes de Plástico, é protagonizado por Rejane Faria e também conta com Gracê Passô no elenco. Ao fim da sessão, Rejane foi ovacionada pelo público, assim como o diretor e toda a equipe do filme. O longa integra a seleção oficial do Festival de San Sebastián, a competição principal pela Concha de Ouro, e também representa o Brasil no Goya na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano.

Os dois longas terão sua estreia nacional na Première Brasil do Festival do Rio, que acontece de 1 a 11 de outubro.