Filmes da série ‘Shrek’, enfim, retornam ao catálogo da Netflix

Depois de alguns meses fora do catálogo, Shrek retorna com sua trupe nesta quinta-feira, 27, ao catálogo da Netflix. Os quatro filmes principais da franquia haviam saído da plataforma em 30 de abril — antes, chegaram a cavar trincheira no ranking dos dez longas infantis mais vistos no site, ao longo de 456 dias.

Quais os filmes de Shrek estão disponíveis na Netflix?

Os quatro longas que contam a história principal do personagem já podem ser assistidos na plataforma:

Shrek (2001);

Shrek 2 (2004);

Shrek Terceiro (2007);

Shrek para Sempre: O Capítulo Final (2010).

Os derivados protagonizados pelo Gato de Botas, no entanto, não fazem parte do pacote disponibilizado pela Netflix nesta quinta-feira.

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Relembre a história de Shrek

O primeiro filme apresenta Shrek, um ogro que vive sozinho e satisfeito com a tranquilidade de seu pântano. Sua rotina, porém, é transformada quando diversas criaturas dos contos de fadas são expulsas de seus lares e acabam invadindo sua propriedade. Decidido a recuperar seu espaço, Shrek aceita a missão de Lorde Farquaad de resgatar a princesa Fiona para que ela se torne sua noiva. Durante a jornada, ele conta com a companhia de um Burro falante e acaba descobrindo que Fiona não é a princesa delicada que todos imaginam. As sequências acompanham o relacionamento entre Shrek e Fiona e apresentam novos personagens, como os pais da princesa e o Gato de Botas, além dos filhos bem fofinhos do casal.

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Novo filme da franquia à vista

A novidade também chega em um momento de expectativa pelo futuro da franquia. Shrek 5 está previsto para estrear nos cinemas em julho de 2027, marcando o retorno do ogro, da Fiona e do Burro às telonas. Até o momento, porém, a Universal e a DreamWorks não anunciaram quando o filme chegará ao Brasil.

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