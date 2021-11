Filmes chineses superam bilheteria mundial de Hollywood em 2021

Apesar dos adiamentos causados pela pandemia, Hollywood conseguiu lançar neste ano alguns filmes que se tornaram grandes sucessos de bilheteria. As produções americanas, no entanto, não conseguiram superar as chinesas. Dentre os cinco longas-metragens que mais arrecadaram globalmente, três são da China. De acordo com o site Box Office Mojo, o épico de guerra A Batalha do Lago Changjin lidera a lista com 874 milhões de dólares (4,7 bilhões de reais), seguido da comédia Hi, Mom (Oi, Mãe), em segundo lugar, que abocanhou 822 milhões de dólares (4,4 milhões de reais) e, por fim, Um Detetive em Chinatown 3, em quinto lugar, com 686 milhões de dólares (3,7 bilhões de reais).

Entre os lançamentos do cinema ocidental que figuraram na lista das bilheterias globais mais lucrativas estão Velozes e Furiosos 9 e 007: Sem Tempo Para Morrer, que ocupam a terceira e a quarta posição, respectivamente. O filme do célebre agente inglês, entretanto, conseguiu superar os carrões de Vin Diesel ao ocupar o posto de maior bilheteria internacional durante a pandemia — foram 558,2 milhões de dólares (3 bilhões de reais) em venda de ingressos, frente aos 549 milhões (2,9 milhões de reais) ganhos no exterior pelo nono filme da franquia Velozes e Furiosos.

Os grandes números de bilheteria obtidos pelos filmes chamam a atenção para o poder do mercado cinematográfico chinês, um dos maiores e mais importantes do mundo. Hi Mom (Oi, Mãe), comédia romântica que aborda o amor materno, lotou as salas de cinema da China em 12 de fevereiro e mesmo após meses do lançamento, ainda se mantém entre as produções mais lucrativas do ano. No mesmo dia, também chegava ao país Um Detetive em Chinatown 3, terceiro da série homônima de mega sucesso dirigida por Chen Sicheng, que faturou quase 400 milhões de dólares, aproximadamente 2 bilhões de reais, de bilheteria doméstica de estreia. O longa superou a abertura de Vingadores: Ultimato no território, que faturou 357 milhões de dólares (1,9 bilhão de reais) em abril de 2019 durante o primeiro final de semana. Ambos os filmes tiveram os melhores resultados na China, apesar de também terem sido lançado em países como Austrália, Hong Kong e Nova Zelândia.

O dono do posto de longa mais lucrativo de 2021, até o momento, conseguiu o feito com a estreia apenas em seu país de origem. A Batalha do Lago Changjin acompanha a história dos soldados chineses lutando contra as tropas americanas durante a Batalha do Reservatório, decisiva para a Guerra da Coreia. Segundo a revista americana Variety, a bilheteria do longa foi impulsionada graças a medidas dos governos locais que exigem que seus funcionários participem de passeios em grupo para ver o filme nos cinemas como forma de educação patriótica. O sucesso foi tanto que uma sequência, intitulada Water Gate Bridge, já está sendo desenvolvida.