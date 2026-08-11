Filme sobre passagem de Michel Temer pelo Planalto já tem data de estreia no Rio de Janeiro

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O filme “963 Dias — A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos”, dirigido por Bruno Barreto e produzido por Elsinho Mouco, narra a gestão de Michel Temer após o impeachment de Dilma Rousseff. A obra estreia no Rio de Janeiro nesta sexta (21) no Kinoplex Leblon, prometendo um olhar sobre a história recente do país.

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O longa 963 Dias — A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, dirigido por Bruno Barreto e com produção executiva de Elsinho Mouco, narra o período em que o ex-presidente Michel Temer (MDB) comandou o Planalto após o impeachment de Dilma Rousseff (PT). A obra já tem data de estreia no Rio de Janeiro: será na sexta-feira (21), no Kinoplex Leblon.

A exibição do filme está programada para as 10h da manhã, e os convidados devem confirmar presença com antecedência.

O documentário já estreou em São Paulo em junho, como mostrou o Radar. A chegada às plataformas de streaming deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano.