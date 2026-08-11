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Cultura

Filme sobre passagem de Michel Temer pelo Planalto já tem data de estreia no Rio de Janeiro

Com direção de Bruno Barreto e produção de Elsinho Mouco, longa terá sessão para convidados no Kinoplex Leblon

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 18h31
Convite para a avant-première do filme 963 Dias de Bruno Barreto, com um close-up do rosto de um homem idoso, de perfil, com cabelos grisalhos e pele marcada por rugas. O evento será em 21 de agosto, sexta-feira, às 10h da manhã, no Kinoplex Leblon, Rio de Janeiro. Confirmação de presença até 13/08 via WhatsApp
"963 Dias — A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos" estreia no Rio de Janeiro na sexta (21)  (.//Divulgação)
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O longa 963 Dias — A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, dirigido por Bruno Barreto e com produção executiva de Elsinho Mouco, narra o período em que o ex-presidente Michel Temer (MDB) comandou o Planalto após o impeachment de Dilma Rousseff (PT). A obra já tem data de estreia no Rio de Janeiro: será na sexta-feira (21), no Kinoplex Leblon.

A exibição do filme está programada para as 10h da manhã, e os convidados devem confirmar presença com antecedência.

O documentário já estreou em São Paulo em junho, como mostrou o Radar. A chegada às plataformas de streaming deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano.

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