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Cultura

Filme sobre Mansão Playboy será estrelado por filha de Johnny Depp

Produção com Lily-Rose Depp marcará estreia na direção de Lorraine Nicholson, herdeira de Jack Nicholson

Por Lucas Almeida 22 set 2026, 17h13 | Atualizado em 23 set 2026, 10h38
Lily Rose-Deep para Chanel: fones com fio viraram cool
Lily-Rose Depp (Cortesia Chanel/Divulgação)
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Depois do sucesso em Nosferatu, a filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp tem um novo projeto em andamento. A atriz será uma das estrelas de Playmates, filme sobre a Mansão Playboy, que marcará a estreia na direção de um longa de Lorraine Nicholson, fruto do relacionamento de Jack Nicholson e Rebecca Broussard.

Com investimento da Searchlight Pictures, estúdio pertencente à Disney, o longa foi escrito por Lorraine com base nas próprias experiências durante a infância na lendária mansão. Ela era amiga dos filhos mais novos de Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, Marston e Cooper Hefner.

O longa contará a história de Elle (interpretada por Indiana Elle), uma jovem de treze anos que considera a Mansão Playboy sua segunda casa. Lá, ela conhece Anna (Depp), uma das sete candidatas que disputam para ser “Playmate do Mês”, título das modelos que estampavam o pôster nas páginas centrais da publicação. As duas desenvolvem uma amizade improvável e tentam ajudar uma à outra a conquistar o que mais desejam: uma capa de revista. Bill Pullman (Independence Day) será responsável por dar vida a Hugh Hefner.

Em 2024, Nicholson contou sobre as experiências na mansão em um artigo à revista Vanity Fair. “Do ano em que nasci, 1990, até mais ou menos os onze anos, eu frequentava a Mansão Playboy, porque era lá que estavam meus amigos”, descreveu no texto. “Havia as crianças — como a Taylor, de cabelos cacheados, cujos pais, aliás, se conheceram na festa ‘Sonho de uma Noite de Verão’. Havia as mulheres — mais Playmates do passado, do presente e do futuro — e, claro, os homens. Apenas metade dos meus amigos de lá eram crianças de fato, mas isso não importava. Os adultos que frequentavam a mansão, como Alison e Joel, também gostavam de brincar.”

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A cineasta revelou memórias que incluem participar de caças aos ovos de Páscoa, dirigir carrinhos em tamanho infantil nas quadras de tênis, ser mordida por um pavão e explorar a famosa gruta de pedras e concreto, onde aconteciam as festas.

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