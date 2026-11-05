Filme sobre Leandro e Leonardo começa a ser rodado em Goiás; músico visita gravações

A cinebiografia Leandro & Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus começou a ser filmada neste domingo, 1º, em Goiás. Contando com a direção de Jayme Monjardim, a obra contará a história de uma das mais célebres duplas sertanejas do Brasil, e conta com a interpretação dos atores Eduardo Borelli (Leandro) e André Luiz Frambach (Leonardo). Durante o primeiro dia de filmagens, o elenco recebeu a visita do Leonardo em pessoa, que fez questão de conhecer o set.

O longa tem início em 1973, com os irmãos trabalhando na colheita de tomates ao lado dos pais, e aborda toda a trajetória da dupla, com as dificuldades e as conquistas que os levaram até o sucesso. Entre os diferentes momentos apresentados na trama, se destaca o momento da trágica morte de Leandro e a força que Leonardo teve que reunir para levar adiante o sonho que construíram juntos.

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