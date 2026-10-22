Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Cultura

Filme ‘Overman’, da obra de Laerte, usa herói humano para satirizar a sociedade brasileira

Protagonizado por Caco Ciocler, o longa transforma as inseguranças e contradições de seu protagonista em humor ácido

Por Ana Rita Fernandes 22 out 2026, 14h38
Homem corpulento com fantasia de super-herói roxa e amarela, incluindo máscara e bigode falso, sentado em uma cadeira em um escritório com persianas e um relógio na parede
Caco Ciocler como Overman. (Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
Filme ‘Overman’, da obra de Laerte, usa herói humano para satirizar a sociedade brasileira Priorize VEJA no Google

O filme brasileiro Overman começa de forma apoteótica: o super-herói interpretado por Caco Ciocler derrota seu maior inimigo e salva a cidade de uma ameaça representada pelo Capitalista Imundo, um vilão que depende das altas da Bolsa de Valores para se manter em boa forma. A vitória é narrada pelo personagem em uma sessão de psicoterapia, enquanto revela também problemas mundanos facilmente reconhecíveis no cotidiano brasileiro: ele está desempregado, endividado, não tem casa própria e não sabe o que fazer da vida. Overman mora em uma pensão com Ésquilo (Victor Lamoglia), um jovem igualmente perdido nos rumos da vida, com quem divide um espaço que funciona como quarto, cozinha e sala.

Como dá para notar, o personagem satírico, oriundo dos quadrinhos da cartunista Laerte, em nada se parece com um herói da Marvel. Embora o sonho de Overman nas tirinhas fosse se aproximar ao máximo dos heróis americanos, o filme dirigido por Tomás Portella segue pelo caminho oposto. Sem depender de efeitos especiais fascinantes, de grandes sequências de ação ou de um herói inalcançável, a produção aposta em problemas reais e humanos para construir sua própria versão do gênero — e causar riso. 

Continua após a publicidade

A sorte parece mudar quando o governador fluminense oferece a Overman e à heroína Pâmela, a Mulher-Cachorro (Karina Ramil), um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Do dia para a noite, o herói recupera o prestígio, ganha espaço na mídia, passa a receber rios de dinheiro e vê o ego crescer, sendo funcionário público. A parceria com uma mulher aflora inseguranças do herói, mas também infla seu ego. Overman logo mete os pés pelas mãos entre noitadas e muito álcool, por isso não percebe a aproximação de um inimigo que coloca a segurança da cidade em risco.

Continua após a publicidade

Nesse abismo entre o ideal heroico e a realidade brasileira que a sátira encontra a sua graça. Em tempos de polarização política, Overman ainda usa o deboche para rir dos diferentes espectros ideológicos e expor as relações entre poder, política e sociedade. Sem poupar nenhum dos lados, a comédia mostra que crítica e discordância também são saudáveis e podem abrir espaço para o diálogo. Afinal, nem super-heróis estão imunes a erros.

Siga
Publicidade
TAGS:
Em Cartaz
Laerte Coutinho
Quadrinhos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).