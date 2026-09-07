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Cultura

Filme nacional ‘Minha Melhor Amiga’ desbanca Homem-Aranha 4 do topo das bilheterias

Comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli superou filme da Marvel, que estava há cinco semanas em primeiro lugar no Brasil

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 12h42
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Mônica Martelli e Ingrid Guimarães no filme 'Minha Melhor Amiga', da Paris Filmes (Paris Filmes/Divulgação)
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Nova comédia nacional estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli que estreou na última quinta-feira, 3 de setembro, Minha Melhor Amiga (Paris Filmes) desbancou Homem-Aranha: Um Novo Dia, quarto da franquia protagonizada por Tom Holland, do topo das bilheterias brasileiras. De acordo com dados divulgados pela Rentrak nesta segunda, 7, o filme da Marvel ocupava o primeiro lugar há cinco semanas, desde sua estreia em 29 de julho.

No período de 3 a 6 de setembro, Minha Melhor Amiga superou por uma margem apertada o sexto fim de semana de Homem-Aranha: Um Novo Dia. A comédia estreou com 11,38 milhões de reais em arrecadação e 461,79 mil espectadores, enquanto a produção da Sony registrou 11,28 milhões de reais e 449,58 mil espectadores no mesmo intervalo. Em sua sexta semana em cartaz, a nova fase do super-herói vivido por Holland acumula 376,24 milhões de reais e 16,42 milhões de espectadores no mercado brasileiro.

Minha Melhor Amiga também abriu distância considerável para os demais lançamentos do período. Em terceiro lugar apareceu A Odisseia, com 3,36 milhões de reais e 108,86 mil espectadores. O ranking ainda teve Coyote Vs. Acme, Sobrenatural: Agora Entre Nós e Patrulha Canina: Uma Aventura Dino entre os seis primeiros colocados.

Vale ressaltar que os números obtidos pela comédia estrelada por Mônica e Ingrid foram possíveis graças a outro feito inédito para o cinema nacional: Minha Melhor Amiga chegou aos cinemas com o maior circuito de estreia já registrado por uma produção brasileira: 1.531 salas em 773 cinemas. O número supera o alcançado por Minha Mãe É Uma Peça 3, fenômeno de bilheteria lançado em 2019, e chama atenção até quando comparado a grandes produções estrangeiras em cartaz. Na semana anterior, Ponto Sem Retorno, dirigido por Ridley Scott, estreou em 1.078 salas, enquanto O Sorveteiro chegou a 600. Os dados são do Filme B Box Office.

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Qual é a história de Minha Melhor Amiga:

Dirigida por Susana Garcia, a comédia acompanha Júlia e Clara, duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina juntas e conhecer a Europa após elas se despedirem de suas respecitvas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que embarcavam para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas a faz idealizar uma férias perfeitas com suas filhas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado, com aventuras cômicas inspiradas nas vidas das próprias protagonistas.

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