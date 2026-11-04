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Cultura

Filme ‘Marta’: primeiro teaser mostra o início da carreira da jogadora

Com Alice Carvalho no papel da atleta, a produção percorre momentos marcantes de sua carreira e chega aos cinemas às vésperas da Copa do Mundo Feminina de 2027

Por Ana Rita Fernandes 4 nov 2026, 14h36
Jogadoras de futebol brasileiras, vestindo uniformes amarelos e azuis, abraçadas em um vestiário com armários e um mural do Rio de Janeiro ao fundo. Uma delas sorri para a câmera
Alice Carvalho em 'Marta', cinebiografia da Rainha do Futebol. (Divulgação/Reprodução)
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A trajetória de uma das figuras mais importantes da história do futebol e ícone da modalidade feminina teve suas primeiras cenas reveladas nesta quarta-feira, 4. No teaser de Marta, cinebiografia da jogadora brasileira, a história da atleta começa com a infância humilde em Dois Riachos, no interior de Alagoas, até a consolidação como um dos maiores nomes do esporte mundial. A atriz Alice Carvalho interpreta Marta e a produção está marcada para estrear nos cinemas em 8 de abril de 2027,

A narrativa passa pela chegada da atleta ao Rio de Janeiro, aos 14 anos, para defender o Vasco, seu primeiro clube, e pela trajetória que a levou à Seleção Brasileira ainda nas categorias de base. As filmagens percorreram os estádios de São Januário, São Cristóvão e Nilton Santos, além da Granja Comary, em Teresópolis. O longa também retrata a passagem de Marta pelo Umeå IK, clube sueco que defendeu entre 2004 e 2009, com gravações realizadas em Luleå.

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Sob direção de Andrucha Waddington, o elenco também conta com Drica Moraes, no papel de Helena, técnica do Vasco, e Irandhir Santos, como Tota, professor de educação física e primeiro treinador da atleta. A chegada da cinebiografia aos cinemas do país todo acontece pouco mais de dois meses antes do início da Copa do Mundo Feminina de 2027 pousar no Brasil, em 24 de junho. A partida de abertura será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A presença de Marta no Mundial, quando terá 41 anos, ainda não está confirmada. O técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias, afirmou que a convocação dependerá do rendimento da jogadora e de sua sequência de partidas em alto nível pelo Orlando Pride. Segundo o treinador, ela segue nos planos da equipe, e existe o desejo mútuo de que participe da competição em casa. Marta, por sua vez, ainda não descartou a aposentadoria antes do torneio e mantém o sonho de disputar a Copa no Brasil.

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