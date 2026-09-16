Filme Feito Pipa é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

A Academia Brasileira de Cinema revelou nesta quarta-feira, 16 de setembro, o filme escolhido para representar o Brasil e tentar uma vaga no Oscar 2027: Feito Pipa, de Allan Deberton, de acordo com decisão da Comissão de Seleção. O longa chega aos cinemas em 5 de novembro.

Os outros cinco longas pré-selecionados eram: 100 Dias, Vicentina Pede Desculpas, A Natureza das Coisas Invisíveis, A Fabulosa Máquina do Tempo e Nosso Segredo.

A Comissão de Seleção deste ano é formada pelo diretor André Pellenz; a produtora Bárbara Cariry; a produtora Clélia Bessa (presidente da Comissão); a produtora Deborah Osborn; o diretor Guilherme Coelho; o produtor João Vieira Jr.; a produtora Juliana Vicente; a diretora Lô Politi; a produtora Kátia Adler; a atriz Maria Gal; o músico Plínio Profeta; o distribuidor Rodrigo Saturnino; a atriz Suzana Pires; a curadora Tatiana Carvalho Costa; e o diretor Walter Lima Junior.

Feito Pipa estreou no Festival de Cinema de Gramado, em agosto deste ano, e saiu de lá como o mais premiado do evento de cinema, com reconhecimento de melhor atriz para Teca Pereira, melhor ator coadjuvante para Lázaro Ramos e menção honrosa para Yuri Gomes, menino que interpreta o protagonista do longa.

Qual é a história de Feito Pipa:

Gugu (Yuri Gomes) é um menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma (Teca Pereira), uma professora aposentada que o criou de forma livre e afetuosa, em uma vida com segurança e criatividade. Menos em sua relação com o pai, Batista (Lázaro Ramos), construída em volta de ausências, expectativas e afetos não ditos. Agora Gugu vive seu primeiro desafio quando precisa encarar a possibilidade de morar com ele.

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Confira o trailer de Feito Pipa:

Continua após a publicidade Com distribuição da Paris Filmes, o filme estreia em 5 de novembro, mas já teve première mundial em fevereiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. No Festival de Cinema de Gramado, em agosto, o filme ganhou quatro Kikitos (Melhor Direção, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular), além de uma Menção Honrosa para Yuri Gomes. O longa também participou do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (FICCI), na Colômbia, com Yuri Gomes conquistando Melhor Interpretação na mostra competitiva Cine de los Barrios; e do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, sendo laureado com o Prêmio Maguey de Melhor Filme e o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes. Continua após a publicidade A produção também será exibida no Giffoni Film Festival, na Itália; no Frameline, em São Francisco, nos Estados Unidos; e no Shanghai International Film Festival, na China. Produzido pela Deberton Filmes e Biônica Filmes, Feito Pipa também traz no elenco Carlos Francisco (O Agente Secreto) e Georgina Castro (O Céu de Suely), além de apresentar as crianças Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo. A cerimônia do Oscar acontecerá em 14 de março de 2027.