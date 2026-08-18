O filme estrelado por Glória Menezes que fez história em Cannes

A atriz Gloria Menezes, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos. Ícone do teatro, das novelas e do cinema, a artista morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, informou o secretário da família.

Entre os feitos da atriz no cinema está o longa O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. Lançado em 1962, no Festival de Cannes, o longa é um dos papeis mais aclamados da atriz, e se tornou o primeiro — e até agora único — longa sul-americano a ganhar a Palma de Ouro, o prêmio máximo do circuito francês.

Dirigido por Duarte a partir da peça homônima de Dias Gomes, o longa retrata a jornada de um homem que promete carregar uma cruz de sua pequena propriedade até uma igreja de Salvador, caso a saúde de seu burro melhore. Quando isso acontece, porém, o gesto é rechaçado pelas autoridades católicas e transforma o rapaz em um símbolo político acidental. Ao seu lado, Glória interpreta a fiel esposa Rosa.