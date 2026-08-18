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Cultura

O filme estrelado por Glória Menezes que fez história em Cannes

Longa detém, até, hoje, marca que não foi mais batida no festival francês

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 18h05 | Atualizado em 18 ago 2026, 18h09
Homem barbudo com camisa clara e mulher de cabelo escuro com expressão preocupada, ambos em primeiro plano, com uma construção antiga ao fundo e pessoas desfocadas
Leonardo Vilar e Glória Menezes em 'O Pagador de Promessas' (//Reprodução)
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A atriz Gloria Menezes, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos. Ícone do teatro, das novelas e do cinema, a artista morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, informou o secretário da família.

Entre os feitos da atriz no cinema está o longa O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. Lançado em 1962, no Festival de Cannes, o longa é um dos papeis mais aclamados da atriz, e se tornou o primeiro — e até agora único — longa sul-americano a ganhar a Palma de Ouro, o prêmio máximo do circuito francês.

Dirigido por Duarte a partir da peça homônima de Dias Gomes, o longa retrata a jornada de um homem que promete carregar uma cruz de sua pequena propriedade até uma igreja de Salvador, caso a saúde de seu burro melhore. Quando isso acontece, porém, o gesto é rechaçado pelas autoridades católicas e transforma o rapaz em um símbolo político acidental. Ao seu lado, Glória interpreta a fiel esposa Rosa.

 

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