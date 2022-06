Filme em que Harry Styles vive romance gay ganha data de estreia

O filme My Policeman, estrelado por Harry Styles e baseado no livro homônimo de Bethan Roberts, será lançado direto na Amazon Prime Video em 4 de novembro. No enredo, ambientado nos anos 1950, na costa da Inglaterra, Marion (Emma Corrin) e o policial Tom Burgess (Harry Styles) se apaixonam até que surge a vida deles é chacoalhada quando surge Patrick Hazelwood (David Dawson), curador do museu.

Tom e Patrick iniciam um relacionamento escondido até que Marion descobre e aceita a situação. O arranjo, no entanto, não dura muito por causa do ciúme entre eles. Nos anos 1990, Patrick, agora interpretado por Rupert Everett, ressurge na vida do casal (interpretado por Linus Roache e Gina McKee) ressuscitando as questões que ficaram mal resolvidas.

Além de ter lançado seu novo álbum, Harry’s House, neste ano, Harry Styles também aparecerá em outro filme, Não Se Preocupe, Querida, uma trama distópica com Florence Pugh. No enredo, o casal vive uma vida perfeita, até que algo muito estranho acontece na cidade.

