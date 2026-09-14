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Cultura

Filme de Zack Snyder é massacrado após primeira exibição: ‘Experiência tediosa’

Versão de 'The Last Photograph' exibida no Festival de Cinema de Toronto corre o risco de não chegar ao público, após críticas

Por Lucas Almeida 14 set 2026, 11h40
Homem de cabelos longos e barba, com um curativo no nariz, segurando uma câmera fotográfica preta e olhando diretamente para a lente, em um ambiente escuro
Cena de 'The Last Photograph', dirigido por Zack Snyder (//Divulgação)
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Zack Snyder exibiu seu novo filme, The Last Photograph, no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), neste domingo, 13. A recepção ficou longe do que o diretor esperava. O filme foi duramente criticado pelo público presente na sessão e chegou a ser considerado o pior da carreira do diretor. “Uma experiência tediosa, frustrante e exaustiva. Facilmente o pior filme que vi no TIFF até agora”, escreveu o crítico americano Matt Neglia no X (antigo Twitter).

Gravado de forma independente, sem estúdio ou serviço de streaming envolvido, a versão exibida no festival pode não chegar aos cinemas: Snyder ainda terá a chance de fazer mudanças na edição antes de o material seguir para algum distribuidor interessado. “O pior filme de Zack Snyder de todos os tempos não tem o seu toque especial”, afirmou Josh Bate, do site Screen Rant.

“É muito ruim, é o pior da carreira dele, na minha opinião. Nem ele mesmo sabe o que vai fazer com esse filme”, disse o crítico brasileiro Waldemar Dalenogare Neto em vídeo publicado no Instagram. “É uma bagunça em um nível sem precedentes.”

A expectativa em torno do filme era alta, por mostrar um outro lado de Snyder. O diretor ganhou destaque pelas adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema, a começar por 300 (2006), e depois dentro do universo de heróis da DC, com títulos como O Homem de Aço (2013), Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016) e Liga da Justiça (2017).

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Dessa vez, ele se dedicava a um projeto pessoal. Sonhada há mais de vinte anos, a história foi criada pelo próprio Snyder, com roteiro co-escrito ao lado de Kurt Johnstad, colaborador de longa data que também assinou 300 e Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo (2023).

A produção ficou sob responsabilidade do próprio Snyder ao lado da mulher, Deborah Snyder. O diretor também assumiu as funções de câmera e diretor de fotografia, com filmagens na Colômbia, na Islândia e em Los Angeles, nos Estados Unidos. A trilha sonora ficou a cargo do compositor Hans Zimmer, parceiro de longa data de Snyder, em conjunto com Omer Benyamin e Steven Doar. O projeto quase saiu do papel na década passada, com Christian Bale e Sean Penn no elenco, mas acabou adiado devido aos compromissos do diretor com a DC.

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O filme conta a história de um ex-agente da Administração de Combate às Drogas dos Estados Unidos em uma missão de vingança em meio a montanhas de um país não identificado da América do Sul. O protagonista, vivido pelo ator escocês Stuart Martin, tenta encontrar os dois sobrinhos desaparecidos após o assassinato brutal dos pais, diplomatas, e recorre à ajuda de um fotógrafo de guerra viciado e decadente (Fra Fee), a única pessoa que viu o rosto dos responsáveis.

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