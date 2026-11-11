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Cultura

Filme de sucesso com Tom Hanks nos anos 1990 ganhará remake

Longa com Meg Ryan ganhará nova versão dirigida pelo cineasta Jason Orley

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 10h12 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h47
Tom Hanks, de camisa azul e casaco cinza, olha para a direita com um sorriso discreto, enquanto Meg Ryan, de cabelo loiro curto e suéter cinza, o observa com expressão atenta, em um ambiente de loja com prateleiras ao fundo
Tom Hanks e Meg Ryan em 'Mensagem para Você' (Warner Bros/Divulgação)
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Filme de sucesso com Tom Hanks nos anos 1990 ganhará remake Priorize VEJA no Google

Uma das comédias românticas mais lembradas dos anos 1990, Mensagem para Você (1998) ganhará um remake produzido pela Warner Bros. O cineasta Jason Orley será responsável pela direção e também está trabalhando no roteiro, que terá como base a versão anterior. A informação foi divulgada pelo site Deadline nesta terça-feira, 10.

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Ainda não foram divulgados detalhes sobre a história nem os nomes dos atores que irão protagonizar a nova produção. Também não há confirmação sobre um possível retorno de Tom Hanks e Meg Ryan, que deram vida ao casal Joe Fox e Kathleen Kelly no filme original.

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Dirigido por Nora Ephron, o longa acompanha o relacionamento entre um empresário do setor livreiro e a dona de uma pequena livraria infantil independente. Rivais no mundo dos negócios, os dois começam a trocar mensagens anonimamente pela internet, por meio do extinto AOL Messenger, sem imaginar que estão se apaixonando justamente pela pessoa com quem disputam espaço no mercado.

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Lançado em dezembro de 1998, o filme se tornou um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 250 milhões de dólares em todo o mundo, diante de um orçamento estimado em 65 milhões de dólares. A produção também marcou uma época ao retratar o início da popularização da internet e das relações virtuais, quando ainda nem se pensava nos aplicativos de relacionamento. A nova versão ainda não tem previsão oficial de estreia.

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