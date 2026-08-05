Filme de ‘A Hipótese do Amor’ ganha primeiro pôster oficial

A aguardada adaptação cinematográfica do best-seller A Hipótese do Amor, escrito por Ali Hazelwood, ganhou seu primeiro cartaz oficial nesta quarta-feira, 5. A imagem emula a capa do romance e mostra Lili Reinhart e Tom Bateman como as personagens Olive e Adam, respectivamente, cercadas de ilustrações ligadas ao universo da ciência, como estruturas moleculares e um microscópio.

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Sucesso no TikTok, a trama acompanha a doutoranda em biologia Olive, que decide inventar um namoro falso para impressionar uma amiga e se mostrar pouco afetada após uma desilusão amorosa. O parceiro da farsa é Adam Carlsen, um jovem professor tão talentoso quanto sisudo. Ao longo do curioso experimento, as linhas entre ficção e realidade se misturam e a protagonista logo se vê apaixonada pelo rapaz.

Em junho, o Prime Video divulgou o primeiro teaser do longa, que mostra os primeiros encontros embaraçosos do casal. O filme chega ao serviço de streaming em 23 de setembro.

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