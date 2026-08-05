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Cultura

Filme de ‘A Hipótese do Amor’ ganha primeiro pôster oficial

Cartaz do exclusivo Prime Video mostra Lili Reinhart e Tom Bateman caracterizados como Olive e Adam

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 11h58 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h50
Um homem barbudo de camisa escura e uma mulher de camisa branca se beijam apaixonadamente, com as mãos dela no pescoço dele, em um ambiente interno com fundo desfocado
Lili Reinhart e Tom Bateman em 'A Hipótese do Amor' (Prime Video/Divulgação)
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A aguardada adaptação cinematográfica do best-seller A Hipótese do Amor, escrito por Ali Hazelwood, ganhou seu primeiro cartaz oficial nesta quarta-feira, 5. A imagem emula a capa do romance e mostra Lili Reinhart e Tom Bateman como as personagens Olive e Adam, respectivamente, cercadas de ilustrações ligadas ao universo da ciência, como estruturas moleculares e um microscópio.

https://www.instagram.com/p/DbpTZBdms9J/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Sucesso no TikTok, a trama acompanha a doutoranda em biologia Olive, que decide inventar um namoro falso para impressionar uma amiga e se mostrar pouco afetada após uma desilusão amorosa. O parceiro da farsa é Adam Carlsen, um jovem professor tão talentoso quanto sisudo. Ao longo do curioso experimento, as linhas entre ficção e realidade se misturam e a protagonista logo se vê apaixonada pelo rapaz.

Em junho, o Prime Video divulgou o primeiro teaser do longa, que mostra os primeiros encontros embaraçosos do casal. O filme chega ao serviço de streaming em 23 de setembro.

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