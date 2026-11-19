O novo filme estrelado por Brad Pitt, As Novas Desventuras de Cliff Booth, vem enfrentando um boicote e será exibido em apenas duas salas de cinema do Brasil. Sequência do vencedor do Oscar Era Uma Vez em… Hollywood, de Quentin Tarantino, o longa foca na trajetória do ex-dublê Cliff Booth ao solucionar uma série de problemas nos bastidores dos estúdios cinematográficos de Los Angeles.

A produção estreia na próxima quinta-feira, 26, e conta com sessões apenas no Kinoplex Dom Pedro, em Campinas, no interior de São Paulo, e no Imax Shopping Palladium, em Curitiba, no Paraná. O filme do diretor David Fincher não terá exibições regulares no país, sendo lançado somente em formato Imax – tecnologia presente em pouco mais de dez salas em todo o Brasil.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, a Cinemark decidiu não apresentar o filme em suas salas Imax. O CEO da rede de cinema, Sean Gamble, justificou a decisão alegando que a empresa não iria exibir o longa devido ao curtíssimo prazo de lançamento da Netflix, que prevê a inclusão da sequência em seu catálogo em 23 de dezembro, data considerada prejudicial pelo empresário para “negociações futuras”.

Gamble explicou que a janela de exibição é analisada individualmente e que a análise para Cliff Booth foi negativa. “Nesse caso em particular, não acreditamos que o modelo de lançamento proposto seja construtivo para o ecossistema cinematográfico em geral, e não está alinhado com o que é de maior interesse para nossos cinemas”, declarou em entrevista ao veículo americano. Nos Estados Unidos, a rede Regal também não apresentará o longa.

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As Novas Desventuras de Cliff Booth é o primeiro filme da Netflix em formato Imax. A ideia é que a data de lançamento fosse ocupada por As Crônicas de Nárnia: O Sobrinho do Mágico, de Greta Gerwig, mas a produção teve o lançamento adiado para fevereiro, possibilitando uma janela de exibição maior – de sete semanas. O espaço de apenas quatro semanas entre a chegada da produção de Fincher aos cinemas e sua inclusão no catálogo do streaming reflete a tradição da Netflix, que, após pressão de cineastas, aceita lançar alguns títulos específicos nas salas por pouco tempo, mas prioriza o lançamento em seu catálogo.

O filme conta com roteiro de Tarantino e se passa em 1977, oito anos após os acontecimentos da produção original. A trama acompanha Cliff Booth usando habilidades “pouco convencionais” para resolver questões nos bastidores de Hollywood. Ao receber uma ligação de sua agente, o ex-dublê se mete em inúmeras confusões ao lidar com o astro de televisão Charlie Peters (Scott Caan), conhecido por realizar as próprias cenas de ação. O elenco apresenta nomes como Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Matt Groove e JB Tadena.

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