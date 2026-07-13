Filipe Bragança se despede de ‘Coração Acelerado’ após polêmica nos bastidores
Novela sertaneja encerrou as gravações e entrou na reta final de exibição
Com o fim das gravações de Coração Acelerado, Filipe Bragança se despediu do personagem João Raul com uma homenagem no Instagram. “Que honra foi interpretá-lo. Você me ensinou tanto. Desde os primeiros testes”, escreveu na rede.
Na publicação, o ator compartilhou uma série de fotos das gravações do folhetim, que chega ao fim no dia 7 de agosto. A homenagem acontece depois de uma suposta polêmica no encerramento das gravações com a colega Isadora Cruz, que teria dado dor de cabeça à produção durante as gravações — apesar disso, a intérprete de Agrado aparece ao lado de Bragança em alguns cliques da publicação.
Ao falar sobre João Raul, o ator se emocionou, e agradeceu os ensinamentos. “Você me deu sua mão e me conduziu com força e gentileza, e com a sua ajuda, venci. Como você mesmo disse: ‘Todo encontro deixa uma marca, toda marca vira música.’ Pois bem, esse nosso encontro era a canção que eu precisava ouvir”, escreveu.
Bragança disse ainda que o personagem vai deixar saudades, e agradeceu a todos que ajudaram a “dar vida ao Mozão”. “Você vai deixar saudade! Parte da jornada é o fim. E essa jornada vai pra sempre acelerar meu coração”, finalizou.
Polemica no encerramento das gravações
Ambientada no universo sertanejo, a novela precisou lidar com uma controversa nos bastidores: protagonista da trama, Isadora Cruz teria gerado mal estar na produção com atrasos e atestados em cima da hora, e chegou a ganhar o apelido jocoso de “desagrado” de colegas, em referência ao nome de sua personagem.
Na semana passada, o elenco estava reunido para gravar a última cena da trama, mas a protagonista voltou a se atrasar. Irritado, Bragança teria pego o microfone: “Nós já estamos todos aqui reunidos, só aguardando uma única pessoa, que vocês bem sabem quem é”, disse ele, segundo noticiou o portal LeoDias.