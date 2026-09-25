Filhos de Ben Affleck ironizam histórico amoroso do ator

Ben Affleck, 54, revelou que os próprios filhos não perdem a oportunidade de brincar com seu conturbado histórico amoroso. Durante participação no Jimmy Kimmel Live!, nesta quinta-feira, 24, o ator contou que tentou aconselhar os herdeiros sobre relacionamentos, mas acabou virando alvo das piadas.

“Meus filhos conversam no jantar sobre os amigos, os dramas e os relacionamentos, e acho que tenho alguma experiência de vida que vale a pena compartilhar”, contou Affleck. Ao tentar opinar sobre uma das histórias, porém, ouviu de um dos filhos: “Ah, como se você fosse especialista em relacionamentos?”. O ator é pai de Violet, 20, Seraphina, 17, e Samuel, 14, frutos do casamento com Jennifer Garner, 54.

Affleck foi casado com Garner entre 2005 e 2018. Anos depois, retomou o relacionamento com Jennifer Lopez, 57, com quem havia sido noivo no início dos anos 2000. Os dois se casaram em 2022 e terminaram dois anos depois. O histórico amoroso do astro também inclui nomes como Gwyneth Paltrow e Ana de Armas.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade