Filhos de Ben Affleck ironizam histórico amoroso do ator
Ator finalizou em 2025 seu segundo divórcio, com Jennifer Lopez, após dois anos de casamento
Ben Affleck, 54, revelou que os próprios filhos não perdem a oportunidade de brincar com seu conturbado histórico amoroso. Durante participação no Jimmy Kimmel Live!, nesta quinta-feira, 24, o ator contou que tentou aconselhar os herdeiros sobre relacionamentos, mas acabou virando alvo das piadas.
“Meus filhos conversam no jantar sobre os amigos, os dramas e os relacionamentos, e acho que tenho alguma experiência de vida que vale a pena compartilhar”, contou Affleck. Ao tentar opinar sobre uma das histórias, porém, ouviu de um dos filhos: “Ah, como se você fosse especialista em relacionamentos?”. O ator é pai de Violet, 20, Seraphina, 17, e Samuel, 14, frutos do casamento com Jennifer Garner, 54.
Affleck foi casado com Garner entre 2005 e 2018. Anos depois, retomou o relacionamento com Jennifer Lopez, 57, com quem havia sido noivo no início dos anos 2000. Os dois se casaram em 2022 e terminaram dois anos depois. O histórico amoroso do astro também inclui nomes como Gwyneth Paltrow e Ana de Armas.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente