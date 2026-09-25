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Cultura

Filhos de Ben Affleck ironizam histórico amoroso do ator

Ator finalizou em 2025 seu segundo divórcio, com Jennifer Lopez, após dois anos de casamento

Por Giovanna Fraguito 25 set 2026, 18h43
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 12: Ben Affleck attends the Los Angeles premiere of Amazon Studio's "The Tender Bar" at TCL Chinese Theatre on December 12, 2021 in Hollywood, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
Ben Affleck (Amy Sussman/Getty Images)
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Ben Affleck, 54, revelou que os próprios filhos não perdem a oportunidade de brincar com seu conturbado histórico amoroso. Durante participação no Jimmy Kimmel Live!, nesta quinta-feira, 24, o ator contou que tentou aconselhar os herdeiros sobre relacionamentos, mas acabou virando alvo das piadas. 

“Meus filhos conversam no jantar sobre os amigos, os dramas e os relacionamentos, e acho que tenho alguma experiência de vida que vale a pena compartilhar”, contou Affleck. Ao tentar opinar sobre uma das histórias, porém, ouviu de um dos filhos: “Ah, como se você fosse especialista em relacionamentos?”. O ator é pai de Violet, 20, Seraphina, 17, e Samuel, 14, frutos do casamento com Jennifer Garner, 54.

Affleck foi casado com Garner entre 2005 e 2018. Anos depois, retomou o relacionamento com Jennifer Lopez, 57, com quem havia sido noivo no início dos anos 2000. Os dois se casaram em 2022 e terminaram dois anos depois. O histórico amoroso do astro também inclui nomes como Gwyneth Paltrow e Ana de Armas.

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