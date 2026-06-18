Filho de Luciano Huck e Angélica revela sua maior dificuldade durante os estudos para o vestibular

Aos 18 anos, Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, se prepara intensamente para a fase de vestibulares. O jovem, que deseja estudar Engenharia de Produção no Insper, revelou ter dificuldade com a aprendizagem de matemática em um vídeo publicado pelo cursinho Athena, onde o jovem faz o preparatório. De acordo com Benício, o curso lhe ajudou a fortalecer sua base de ensino e a aplicar seus conhecimentos diretamente nas provas que deseja prestar.

“A minha principal dificuldade é a base de matemática, porque o método e até o que a gente estudava em si era muito diferente”, conta em vídeo publicado pelo Instagram do cursinho. Lá, Benício tem aula com três diferentes professores de matemática que, segundo ele, “conseguiram muito reconstruir essa forma que eu pensava a matemática e até coisas básicas que, no começo do ensino médio, te ajudam muito a ter um fundamento muito melhor para o que você precisa para o seu vestibular”, diz.

O jovem também destaca o caráter individualizado das aulas do cursinho, citando ainda as aulas de redação, que foram direcionadas ao modelo de redação cobrado pela prova do Insper.

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Diferentemente de seu irmão Joaquim, que estuda administração na New York University (NYU), nos Estados Unidos, Benício Huck optou por estudar no Brasil, mais especificamente em São Paulo, onde fica o Insper. A mensalidade da instituição é de 8.300 reais, cerca de 100 mil reais ao ano.

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