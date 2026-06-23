Filho de Liam Payne é definido como único herdeiro da herança de US$ 29 milhões

Bear Grey Payne, filho de Liam Payne, morto aos 31 anos em 2024, foi oficialmente definido como o único herdeiro do patrimônio do ex-integrante do One Direction. Segundo a revista People, Liam deixou um patrimônio avaliado em cerca de 29 milhões de dólares. O filho, porém, só terá acesso à fortuna quando atingir a maioridade.

Até lá, o espólio do artista será administrado por Cheryl Tweedy, ex-esposa de Liam e mãe de Bear. Apesar disso, ela tem uma série de limitações legais quanto ao uso e movimentação dos recursos. Kate Cassidy, noiva de Payne quando o cantor morreu, não recebeu nenhuma porção da herança, e segundo a imprensa internacional, não demonstrou interesse em buscar compensação financeira na Justiça para ter acesso ao patrimônio.

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A causa da morte do cantor inglês foi oficialmente confirmada por autoridades do Reino Unido como politraumatismo, quadro que indica múltiplas lesões graves no corpo causadas por forças externas. O ex-integrante do One Direction morreu em 16 de outubro de 2024 após cair do terceiro andar do hotel CasaSur Palerno, onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, onde ele se apresentaria em shows.

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Antes de sua morte, Payne teria consumido cocaína em seu quarto de hotel, onde também foram encontradas bebidas alcoólicas e pílulas de clonazepam, tranquilizante mais conhecido como Rivotril. A autópsia descartou a possibilidade de suicídio e apontou que o cantor estava em um estado de semiconsciência ou total inconsciência na hora da queda, causado pelo consumo de drogas.

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