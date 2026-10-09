Filho de Justin Timberlake faz estreia como ator

O filho de Justin Timberlake e Jessica Biel fez sua estreia como ator nesta sexta-feira, 8. Aos 11 anos, Silas integra o elenco de Matchbox: O Filme, produção da Apple TV que conta com sua mãe como uma das protagonistas. A participação do garoto é breve, mas foi o suficiente para deixar os pais orgulhosos.

“Ele faz um pequeno papel no filme no final, o que é muito fofo”, afirmou Biel em entrevista ao E! News. De acordo com a atriz, o jovem ainda está decidindo se pretende seguir a carreira artística da mãe ou do pai. “Ele é DJ, então tem interesse nos dois caminhos”, indicou a artista, embora garanta: “Estamos só deixando ele ir com calma”.

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