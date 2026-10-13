Filho de John Lennon esclarece dúvida sobre herança do cantor

O segundo filho de John Lennon, Sean Ono Lennon, esclareceu um boato de que a herança do integrante dos Beatles foi divida injustamente entre ele e o irmão, Julian. “Eu e Julian herdamos a mesma quantia do nosso pai. Nosso fundo fiduciário era igual. Apesar do dele ser um pouco maior, mas insignificante”, escreveu no X. A especulação de alguns fãs era de que Julian recebeu mais que o caçula, mesmo não sendo o mais ativo nas decisões sobre a carreira do pai.

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Julian é o primogênito do cantor e fruto da relação com Cynthia Powell, sua primeira esposa. Ele nasceu em 1963, em Liverpool, quando Lennon ainda estava na banda. Já Sean, é 12 anos mais novo e filho de Yoko Ono, viúva do artista.