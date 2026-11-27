Filho de Ivete Sangalo será atração de festa eletrônica em Salvador
Aos 17 anos, Marcelo Sangalo investe na carreira de DJ e produtor musical
Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo Sangalo, 17, será uma das atrações da festa de música eletrônica Momento, neste sábado, 28, no Baía Sunset, em Salvador. O evento também terá a apresentação do DJ Victor ALC. A cantora fez questão de demonstrar seu apoio ao primogênito, deixando um emoji de fogo nos comentários da publicação que anunciava a participação dele no evento.
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Além de acompanhar a mãe como percussionista em seus shows, Marcelo tem investido na carreira de DJ e produtor musical. O adolescente possui um estúdio em casa e, desde 2022, tem registro no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Entre seus trabalhos está a composição de Latin Trick, faixa em parceria com o duo de música eletrônica Chemical Surf. O jovem também prepara um projeto musical ao lado do apresentador André Marques.