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Cultura

Filho de Hebe Camargo denuncia invasão em mansão na qual apresentadora morou

Espaço está abandonado desde 2000

Por Tatiana Moura 14 out 2026, 16h19 | Atualizado em 14 out 2026, 16h24
A apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), considerada a madrinha da televisão brasileira
A apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), considerada a madrinha da televisão brasileira (Michael Caulfield/Getty Images)
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Filho de Hebe Camargo denuncia invasão em mansão na qual apresentadora morou Priorize VEJA no Google

Filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo criticou as invasões na casa que a apresentadora morou junto com o marido Lélio Ravagnani. Segundo o herdeiro, o espaço era do padrasto, e após sua morte, em 2000, eles saíram do local e nunca mais voltaram. “Não param de postar coisa daquela casa que está em ruínas. Pela milionésima vez, eu venho aqui dizer que não era da minha mãe, não era da Hebe Camargo”, disse ele nas redes sociais.

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Marcello denuncia invasões no local, abandonado há mais de 25 anos. Pessoas entram na mansão, filmam o espaço e publicam na internet como se fosse propriedade de Hebe. “Isso é invasão de propriedade. A maior prova que não é minha é que eu não posso processar, porque não é minha, que se fosse minha, eu processava”. 

A casa fica no Morumbi, em São Paulo, e foi construída na década de 1970, por Lélio. Com mais de 900 metros quadrados, o espaço reunia amigos do casal, realizavam festas e encontros com políticos, celebridades e artistas. Hebe morou na mansão por 21 anos, até julho de 2000. Atualmente, a casa está tomada por plantas e árvores, com poucos móveis e tetos quebrados.

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