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Cultura

Filho de Gugu sobre espaço na TV: ‘Não quero ser cópia do meu pai’

João Augusto Liberato vai apresentar 'Filhos de Quem', no 'Domingo Espetacular'

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 18h38
Jovem cinegrafista sorridente, com barba e bigode, usando camisa marrom, segura uma câmera de vídeo profissional no ombro. Ao fundo, uma parede com colagens de fotos em tons de azul e a palavra GUGU em letras grandes. À direita, um recorte de papelão do apresentador Gugu Liberato em terno azul.
João Augusto Liberato, filho de Gugu (Reprodução/Instagram)
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Filho de Gugu sobre espaço na TV: ‘Não quero ser cópia do meu pai’ Priorize VEJA no Google

Filho de um dos maiores nomes da TV brasileira, João Augusto Liberato irá estrear uma nova atração na televisão neste domingo, 11. O filho de Gugu Liberato será responsável por comandar o quadro Filhos de Quem no Domingo Espetacular, da TV Record. A atração irá acompanhar pessoas que cresceram cercadas pela fama dos pais e que buscam traçar seu próprio caminho – uma clara semelhança com sua própria trajetória.

“Não gostaria de ser uma cópia do meu pai, eu acho que eu tenho muito a mostrar para o público, eu acho que o público ainda tem que conhecer de verdade quem é o João Liberato”, disse ele em entrevista ao portal Hugo Gloss. “Sempre vão ter críticas, eu tenho que aprender a usar essas críticas de uma forma positiva, porque sempre vai haver uma comparação, uma cobrança entre eu e meu pai”, completou.

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