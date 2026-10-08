Filho de Gugu sobre espaço na TV: ‘Não quero ser cópia do meu pai’

Filho de um dos maiores nomes da TV brasileira, João Augusto Liberato irá estrear uma nova atração na televisão neste domingo, 11. O filho de Gugu Liberato será responsável por comandar o quadro Filhos de Quem no Domingo Espetacular, da TV Record. A atração irá acompanhar pessoas que cresceram cercadas pela fama dos pais e que buscam traçar seu próprio caminho – uma clara semelhança com sua própria trajetória.

“Não gostaria de ser uma cópia do meu pai, eu acho que eu tenho muito a mostrar para o público, eu acho que o público ainda tem que conhecer de verdade quem é o João Liberato”, disse ele em entrevista ao portal Hugo Gloss. “Sempre vão ter críticas, eu tenho que aprender a usar essas críticas de uma forma positiva, porque sempre vai haver uma comparação, uma cobrança entre eu e meu pai”, completou.

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