Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estreia na TV em novela da Globo

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Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, fará sua estreia em novelas na Globo, em “A Nobreza do Amor”. Ele interpretará Cayman II em sequências de flashback, com previsão de aparição nesta sexta-feira. Giovanna expressou a emoção de ver o filho seguindo seus passos na arte, com total apoio da família.

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Aos 11 anos, o filho do meio dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Bless, irá estrear em uma novela pela primeira vez. Ele teve a participação confirmada na novela das 6 da Globo A Nobreza do Amor e aparecerá em sequências de flashback como Cayman II (Welket Bungué) no folhetim de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr nesta sexta-feira, 2 de outubro.

O personagem vai surgir tentando retirar a adaga lendária da árvore do pátio do palácio de Batanga, reino fictício onde se passa a produção. Recentemente, Giovanna falou sobre a reação do filho ao convite para participar da novela: “Ficou feliz e animado. Para mim teve uma emoção muito particular. Eu e Bruno começamos nossas carreiras na Globo. De repente, eu estava entrando de novo lá de um jeito completamente diferente: como mãe, acompanhando meu filho para realizar o sonho dele”, disse.

“Ver o Bless ali por uma escolha dele, fazendo uma coisa que ele ama e que faz os olhos dele brilharem foi lindo. Agora é a vez dele de viver essa história. A nossa é estar por perto, apoiando e torcendo muito”, completou a atriz e apresentadora. Bless também faz aulas de teatro e já chegou a participar do longa Makunaima XXI, que ainda não tem data de lançamento prevista.

“Ele sempre teve uma alma artística. É um menino sensível, que gosta de música, de pintar, desenhar, cantar, atuar. A arte sempre foi um jeito muito natural de ele se expressar. Eu e Bruno sempre tivemos muito cuidado para que nossos filhos se sintam livres para descobrir os próprios caminhos. Então, quando esse desejo veio, a gente respeitou e apoiou”, diz Giovanna.

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As cenas de Bless estão previstas para irem ao ar no capítulo desta sexta-feira, 2, em que José (Bukassa Kabengele) retornará a Batanga em missão secreta. Disfarçado, o príncipe irá percorrer os arredores do palácio onde cresceu até chegar ao local onde o baobá sagrado fica. Diante da árvore, ele vai revisitar memórias da infância ao lado do irmão, Cayman, interpretado enquanto menino pelo filho de Ewbank e Gagliasso, que também são pais de Titi, de 13 anos, e Zyan, de seis anos.

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