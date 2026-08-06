Filho de Erasmo Carlos não trabalhará mais com Roberto Carlos; entenda mudança

O empresário Leonardo Esteves, filho do cantor Erasmo Carlos, vai deixar a gerência de contratação dos shows de Roberto Carlos. A saída do empresário foi divulgada pela equipe do artista. A decisão de encerrar a parceria comercial ocorreu em comum acordo. Segundo a equipe do cantor, tudo foi acertado de forma amigável entre as partes.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

“Informamos que Leonardo Esteves deixará de atuar à frente da contratação dos shows do artista Roberto Carlos. A decisão foi tomada amigavelmente e em comum acordo. Os shows já firmados anteriormente serão realizados normalmente”.

Como noticiou a coluna GENTE em abril, a disputa pela herança de Erasmo Carlos teria afetado a relação entre Roberto Carlos e Leonardo. Já que o cantor é testemunha da viúva, Fernanda Esteves, na ação. O filho de Erasmo esperava apoio do cantor na disputa. O Rei, no entanto, optou por não se envolver no conflito familiar.

Continua após a publicidade